miércoles 21  de  octubre 2026
VENEZUELA

María Corina Machado llama a exigir elecciones, mientras diálogo en Venezuela culmina sin acuerdos

La líder opositora reiteró la convocatoria a movilizarse mañana en las calles del país para que se fije fecha al proceso que abra paso a la democracia

Activistas reclamaron con pancartas el regreso de María Corina Machado durante una manifestación que exige la renuncia del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, frente a la sede del CNE en Caracas, el 1 de octubre de 2026

Activistas reclamaron con pancartas el regreso de María Corina Machado durante una manifestación que exige la renuncia del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, frente a la sede del CNE en Caracas, el 1 de octubre de 2026

AFP/Juan Barreto
Por Valeria Montero

CARACAS.-María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, reiteró el llamado de su partido Vente Venezuela (VV), a movilizarse este jueves 22 octubre en las calles de todo el país para exigir que se fije la fecha de las elecciones presidenciales que ha proyectado en 2027, y también su regreso al país.

"Ve con tus hijos, lleva a tu familia, lleva tu bandera con la cabeza en alto, convencidos de que esto depende cada uno de nosotros, porque Venezuela va a ser libre, que el mundo entero lo vea: 'esto es lo que hay'", expresó la Nobel de la Paz 2025 un video publicado en sus redes.

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En su mensaje criticó la inacción en sectores de venezolanos en medio de la crisis política que aún prevalece y pidió no desanimarse continuar abriendo caminos hacia la libertad.

"Miren donde estamos, pero piensa todas las veces que nos dijeron: 'esto es lo que hay, calátela (aguanta)', (...). ¿Maduro estaría enfrentando la justicia? ¿Estaríamos nuevamente hoy en las calles? Por eso, cuando te digan: 'esto es lo que hay', nosotros contestamos: 'sí, esto es lo que hay, un pueblo decidido a ser libre y que regresa a decirlo frente al mundo este jueves 22 de octubre", indicó Machado.

Por el regreso de Machado

La convocatoria de este jueves coincide con la elección de la líder en primarias de la oposición como candidata presidencial el 22 de octubre de 2023 y de la cual se cumplen tres años en los que enfrentó la inhabilitación política y persecución para frenar su liderazgo.

En la víspera, Vente Venezuela convocó a la movilización en Caracas y en todas las ciudades del país para exigir un cronograma que permita las presidenciales para 2027 y también el regreso de Machado al país.

Desde que salió del país a finales de 2025, tras meses de clandestinidad, la opositora no ha logrado volver a Venezuela porque se le ha impedido, según su equipo político.

El proceso electoral en Venezuela es uno de los puntos prioritarios en la agenda de conversaciones entre el chavismo y la oposición, de la cual se excluyó a Machado, y que se iniciaron hace tres meses con el apoyo del gobierno de EEUU.

Sin embargo, el tema electoral para avanzar hacia una transición no ha sido abordado aún.

Culmina tercer ciclo de diálogo

Para este miércoles, está previsto que las delegaciones que lideran el chavista Jorge Rodríguez y la opositora Dinorah Figuera, respaldada por Washington, culminen la tercera ronda de diálogo que ha estado enfocada en la libertad de expresión y la renovación del Tribunal Supremo como cabeza del poder Judicial.

Hasta el momento no han trascendido detalles sobre los posibles acuerdos alcanzados en esta ronda de conversaciones que inició el miércoles pasado, se informó.

Durante esta última semana, la delegación opositora sostuvo reuniones con representantes del Colegio de Abogados de Caracas y revisaron propuestas para "abrir caminos de transformación del sistema de justicia”, mientras se cuestiona la integración del Comité de Postulaciones Judiciales para la primera selección de magistrados.

Según reportes, la conformación de este Comité continúa en suspenso tras denuncias de que más de 50% de sus miembros tienen vínculos político, la mayoría chavistas.

FUENTE: Con información María Corina Machado red X, EFE

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