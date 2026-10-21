miércoles 21  de  octubre 2026
GALARDÓN

Miami se prepara para entregar a María Corina Machado el Premio Sebastián Piñera a la Libertad del grupo IDEA

El comunicado también señala que Machado prepara su retorno a Venezuela con el propósito de impulsar unas elecciones presidenciales que permitan a los venezolanos recuperar la libertad

María Corina Machado intervino en el CERAWeek, influente foro de energía, el 24 de marzo de 2026

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AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, recibirá el Premio Sebastián Piñera a la Libertad, otorgado por los expresidentes y exjefes de Gobierno que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA). El reconocimiento se entregará el próximo 10 de noviembre, durante el XI Diálogo Presidencial, en honor a su defensa de la democracia y las libertades.

En el anuncio, el Grupo IDEA destacó el liderazgo de Machado y señaló que ha hecho de la integridad personal y la perseverancia los pilares de su trayectoria, hasta convertirse en un referente de la libertad en las Américas. El galardón busca reconocer a personas e instituciones cuyo trabajo refleje un compromiso con los valores éticos de la democracia, en memoria del expresidente chileno Sebastián Piñera.

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El comunicado también señala que Machado prepara su retorno a Venezuela con el propósito de impulsar unas elecciones presidenciales que permitan a los venezolanos recuperar la libertad.

El acto contará con la presencia de representantes internacionales, entre ellos Luis Almagro, exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y Madeline Pumariega, presidenta del Miami Dade College.

A continuación, el comunicado íntegro del Grupo IDEA.

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