Oposición marcha en Venezuela y apuesta por llevar a María Corina Machado a la presidencia en 2027

Los caraqueños respondieron a la convocatoria de Vente Venezuela (Cortesía de Vente Venezuela)

CARACAS . Al cumplirse los tres años de las primarias de la oposición que ganó María Corina Machado para ser la candidata presidencial en 2024, una vez que partidarios de su organización Vente Venezuela realizaron una marcha que salió de la plaza del rectorado de la Universidad Central de Venezuela y llegó a Plaza Venezuela.

Los manifestantes marcharon para exigir elecciones presidenciales en 2027 y lograr una transición democrática con la líder opositora María Corina Machado, en la Presidencia

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La convocatoria fue para las 4:00 pm y la movilización comenzó puntualmente y en su corto recorrido fue sumando gente.

Las consignas fueron para exigir el retorno seguro de Machado, la definición de un cronograma electoral y la liberación de los presos políticos, así como llamados para garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La convocatoria contó con el respaldo de la Plataforma Unitaria y reunió a ciudadanos, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil.

Los participantes no tuvieron miedo de que, a escasos metros, estuviera la concentración del chavismo que fue convocada por el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, que alegó que se hacía en honor a la mujer.

En las regiones

En más de 10 estados de Venezuela se realizaron movilizaciones de apoyo a las exigencias de Machado y Vente Venezuela.

En Táchira, Guárico, Zulia, Mérida, Sucre, Anzoátegui, Falcón, Apure, Barinas y Trujillo hubo manifestaciones.

Las imágenes captadas, por Vente Venezuela, durante las actividades mostraron a decenas de personas portando banderas y pancartas para reiterar que la voluntad de cambio permanece activa en las regiones.

En el occidente del país suramericano, en el estado petrolero del Zulia, la concentración se hizo sentir al gritar las consignas democráticas mientras que, en los estados andinos como Táchira, Mérida, Barinas y Trujillo, los ciudadanos salieron a las calles para ratificar su compromiso de mantenerse movilizados hasta alcanzar una transición política.

En los estados llaneros de Guárico y Apure, los participantes exigieron respuestas institucionales y una ruta clara hacia la democracia.

En el oriente de Venezuela, en las entidades de Sucre y Anzoátegui, la ciudadanía destacó la necesidad de rescatar las garantías constitucionales.

En Falcón, estado centroccidental, y Nueva Esparta (isla de Margarita), los participantes reafirmaron su reclamo de un futuro electoral para la reinstitucionalización del país.

La movilización se realizó un día después de que concluyó la tercera fase del diálogo entre el oficialismo y la oposición.

Machado: “El comienzo de lo que viene”

La líder opositora comentó a través de la red social X sus impresiones sobre las movilizaciones de hoy

“Una maravilla las movilizaciones de hoy en todo el país. Es el comienzo de lo que viene, porque nuestra voz importa.

Somos un pueblo decidido a ser libre. Y sí, esto es lo que hay: apenas una muestra de todo lo que viene. Estamos decididos a avanzar hasta conquistar nuestra libertad”.

PNB “secuestra a siete personas”

Vente Venezuela denunció que funcionarios de la PNB “secuestro” a siete personas que estaban a cargo de los camiones de sonidos utilizados en la movilización de hoy y la confiscación de tres vehículos.

La organización política informó que se desconoce el paradero de: Rony Suárez; Yanail Castro; Daniel Colmenares; Andruws Pineda; “Alirito” Ramón Brizuel; Ronaike Suárez y de una séptima persona de quien se está confirmando su identidad.

“Nos dicen que tengamos paciencia, que esto es lo que hay. Y les decimos: Vamos a organizarnos y el año que viene vamos a tener elecciones presidenciales y a llevar a María Corina Machado a la presidencia.”



Carlos Fernández (@Carlosafg_) desde la movilización en Caracas.… pic.twitter.com/dIJzcRFcqt — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 22, 2026

FUENTE: Con información de Vente Venezuela/Tal Cual/ La Patilla