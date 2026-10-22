jueves 22  de  octubre 2026
MOVILIZACIÓN

Oposición marcha en Venezuela y apuesta por llevar a María Corina Machado a la presidencia en 2027

Vente Venezuela denunció el "secuestro" de siete personas y la confiscación de tres vehículos que fueron utilizados para el sonido en las movilización de Caracas

Los caraqueños respondieron a la convocatoria de Vente Venezuela (Cortesía de Vente Venezuela)

Los caraqueños respondieron a la convocatoria de Vente Venezuela (Cortesía de Vente Venezuela)

Por Valeria Montero

CARACAS. Al cumplirse los tres años de las primarias de la oposición que ganó María Corina Machado para ser la candidata presidencial en 2024, una vez que partidarios de su organización Vente Venezuela realizaron una marcha que salió de la plaza del rectorado de la Universidad Central de Venezuela y llegó a Plaza Venezuela.

Los manifestantes marcharon para exigir elecciones presidenciales en 2027 y lograr una transición democrática con la líder opositora María Corina Machado, en la Presidencia

Lee además
Activistas reclamaron con pancartas el regreso de María Corina Machado durante una manifestación que exige la renuncia del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, frente a la sede del CNE en Caracas, el 1 de octubre de 2026
VENEZUELA

María Corina Machado llama a exigir elecciones, mientras diálogo en Venezuela culmina sin acuerdos
María Corina Machado intervino en el CERAWeek, influente foro de energía, el 24 de marzo de 2026
GALARDÓN

Miami se prepara para entregar a María Corina Machado el Premio Sebastián Piñera a la Libertad del grupo IDEA

La convocatoria fue para las 4:00 pm y la movilización comenzó puntualmente y en su corto recorrido fue sumando gente.

Las consignas fueron para exigir el retorno seguro de Machado, la definición de un cronograma electoral y la liberación de los presos políticos, así como llamados para garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La convocatoria contó con el respaldo de la Plataforma Unitaria y reunió a ciudadanos, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil.

Los participantes no tuvieron miedo de que, a escasos metros, estuviera la concentración del chavismo que fue convocada por el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, que alegó que se hacía en honor a la mujer.

En las regiones

En más de 10 estados de Venezuela se realizaron movilizaciones de apoyo a las exigencias de Machado y Vente Venezuela.

En Táchira, Guárico, Zulia, Mérida, Sucre, Anzoátegui, Falcón, Apure, Barinas y Trujillo hubo manifestaciones.

Las imágenes captadas, por Vente Venezuela, durante las actividades mostraron a decenas de personas portando banderas y pancartas para reiterar que la voluntad de cambio permanece activa en las regiones.

En el occidente del país suramericano, en el estado petrolero del Zulia, la concentración se hizo sentir al gritar las consignas democráticas mientras que, en los estados andinos como Táchira, Mérida, Barinas y Trujillo, los ciudadanos salieron a las calles para ratificar su compromiso de mantenerse movilizados hasta alcanzar una transición política.

En los estados llaneros de Guárico y Apure, los participantes exigieron respuestas institucionales y una ruta clara hacia la democracia.

En el oriente de Venezuela, en las entidades de Sucre y Anzoátegui, la ciudadanía destacó la necesidad de rescatar las garantías constitucionales.

En Falcón, estado centroccidental, y Nueva Esparta (isla de Margarita), los participantes reafirmaron su reclamo de un futuro electoral para la reinstitucionalización del país.

La movilización se realizó un día después de que concluyó la tercera fase del diálogo entre el oficialismo y la oposición.

Machado: “El comienzo de lo que viene”

La líder opositora comentó a través de la red social X sus impresiones sobre las movilizaciones de hoy

“Una maravilla las movilizaciones de hoy en todo el país. Es el comienzo de lo que viene, porque nuestra voz importa.

Somos un pueblo decidido a ser libre. Y sí, esto es lo que hay: apenas una muestra de todo lo que viene. Estamos decididos a avanzar hasta conquistar nuestra libertad”.

PNB “secuestra a siete personas”

Vente Venezuela denunció que funcionarios de la PNB “secuestro” a siete personas que estaban a cargo de los camiones de sonidos utilizados en la movilización de hoy y la confiscación de tres vehículos.

La organización política informó que se desconoce el paradero de: Rony Suárez; Yanail Castro; Daniel Colmenares; Andruws Pineda; “Alirito” Ramón Brizuel; Ronaike Suárez y de una séptima persona de quien se está confirmando su identidad.

FUENTE: Con información de Vente Venezuela/Tal Cual/ La Patilla

Temas
Te puede interesar

¿Cambiarán las inhabilitaciones políticas en Venezuela? Chavismo y oposición anuncian revisar la ley

¿Quién es Luisa González, la excandidata correísta y rival de Daniel Noboa detenida en Ecuador?

La crisis se agudiza en Venezuela a cuatro meses de los sismos ante la pasividad oficial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado Marco Rubio brinda con el ministro del exterior de la India, Subrahmanyam Jaishankar.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio concluye su visita a India y sienta bases para posible acuerdo energético

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto a funcionarios de Miami-Dade habla sobre la Enmienda 3. 
DETALLES PARA VOTAR

Enmienda 3 en Florida: oportunidad única de bajar impuestos sin recortar servicios

Imagen de un avión de combate estadounidense F-35B
INDUSTRIA MILITAR

El Pentágono anuncia la compra de 850 cazas F-35 en diez años

Marea real en una calle de Miami.
Calles bajo agua

Miami bajo alerta por el regreso de las mareas del rey: cuándo podrían inundarse las calles

Momentos en el que el exministro de petróleo venezolano Tareck El Aissami es esposado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción.
VENEZUELA

Tareck El Aissami sugiere que el régimen de Delcy Rodríguez prepara su entrega a EEUU

Te puede interesar

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
NO DINERO, NO CUSTODIOS

Sheriff de Miami-Dade elimina programa de sargentos de armas para ahorrar $4,1 millones

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen publicada por el Departamento de Defensa muestra al Comando Norte de Estados Unidos y al Comando de Transporte de Estados Unidos apoyando los vuelos de deportación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante transporte aéreo militar, en Fort Bliss, Texas.
MIGRACIÓN

EEUU roza el millón de deportaciones en el segundo mandato de Trump

La congresista federal de origen somalí, Ilhan Omar, enfrenta investigación por fraude migratorio.
EEUU

Documentos revelarían dos líneas de investigación contra Ilhan Omar por presunto fraude migratorio

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto a funcionarios de Miami-Dade habla sobre la Enmienda 3. 
DETALLES PARA VOTAR

Enmienda 3 en Florida: oportunidad única de bajar impuestos sin recortar servicios

El intercambio de experiencias permitió acercar distintas perspectivas sobre la prevención del antisemitismo y construcción  de la confianza.
EVENTO

Denver reúne a líderes para enfrentar el antisemitismo y la desinformación