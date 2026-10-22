¿Cambiarán las inhabilitaciones políticas en Venezuela? Chavismo y oposición anuncian revisar la ley

La mesa de diálogo entre el chavismo y la oposición cerró su tercer ciclo en Caracas el 21 de octubre de 2026. Las delegaciones son encabezadas por Jorge Rodríguez, por parte del oficialismo, y Dinorah Figuera por un sector de los opositores.

CARACAS.- El chavismo y un sector de la oposición concluyeron la noche del miércoles el tercer ciclo de diálogo político bajo el auspicio de Estados Unidos. Dentro de los anuncios destaca que harán "una revisión profunda" de varias leyes, entre ellas la Ley Orgánica de la Contraloría, norma que ha sido usada para la persecución a la disidencia.

La información forma parte de un comunicado leído por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de 2020 y representante de la delegación oficialista, y Dinorah Figuera, quien encabeza a los opositores en la mesa de diálogo. En lo relativo a las inhabilitaciones también será revisado el Sistema Nacional de Control Fiscal.

Bárbara César Siero, una exmagistrada del TSJ, aseguró hace dos semanas que fue forzada a firmar la inhabilitación de la líder opositora, María Corina Machado, debido a la detención en diciembre de 2023 de dos de sus hermanos y su cuñada, todos militares. Machado no pudo concurrir a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que la oposición denunció fraude por parte del régimen de Nicolás Maduro, y en su reemplazo fue postulado por Edmundo González Urrutia, diplomático de carrera. Ambos permanecen en el exilio.

El chavismo y la oposición también informaron que revisarán la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones con el objetivo de garantizar la participación de todos los actores políticos y la autonomía de las organizaciones, así como la Ley Orgánica Simón Bolívar y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, correspondientes a la definición y tipificación del terrorismo.

La próxima ronda de diálogo se celebrará desde el 12 hasta el 15 de noviembre.

Comité de Postulaciones

Jorge Rodríguez informó que la Asamblea Nacional juramentará al Comité de Postulaciones Judiciales, este jueves 22 de octubre. Esto luego de la designación de los 12 representantes de la sociedad civil. "Una vez instalado el comité de postulaciones se procederá a la activación del consejo de revisión de credenciales", expresaron.

Asimismo, la mesa de diálogo evaluará casos de vulneración de derechos políticos y debatirá sobre la creación de una Defensoría de Garantías Políticas y Participación Ciudadana.

También acordaron "reiterar ante las instituciones competentes del Reino Unido, la necesidad y urgencia de recuperar los activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra (Oro Venezolano), con el objeto de dar seguimiento al acuerdo del primer ciclo anunciado el pasado 12 de agosto, recursos destinados a atender las necesidades de la población afectada por el doble terremoto y la recuperación de los servicios públicos".

FUENTE: Con información de Mesa de Diálogo/EFE