jueves 22  de  octubre 2026
DIÁLOGO

¿Cambiarán las inhabilitaciones políticas en Venezuela? Chavismo y oposición anuncian revisar la ley

La Ley de Partidos Políticos y la de Financiamiento al terrorismo forman parte de las normas que examinarán chavismo y oposición

La mesa de diálogo entre el chavismo y la oposición cerró su tercer ciclo en Caracas el 21 de octubre de 2026. Las delegaciones son encabezadas por Jorge Rodríguez, por parte del oficialismo, y Dinorah Figuera por un sector de los opositores.

La mesa de diálogo entre el chavismo y la oposición cerró su tercer ciclo en Caracas el 21 de octubre de 2026. Las delegaciones son encabezadas por Jorge Rodríguez, por parte del oficialismo, y Dinorah Figuera por un sector de los opositores.

Asamblea Nacional de Venezuela
Por Sofía Nederr

CARACAS.- El chavismo y un sector de la oposición concluyeron la noche del miércoles el tercer ciclo de diálogo político bajo el auspicio de Estados Unidos. Dentro de los anuncios destaca que harán "una revisión profunda" de varias leyes, entre ellas la Ley Orgánica de la Contraloría, norma que ha sido usada para la persecución a la disidencia.

La información forma parte de un comunicado leído por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de 2020 y representante de la delegación oficialista, y Dinorah Figuera, quien encabeza a los opositores en la mesa de diálogo. En lo relativo a las inhabilitaciones también será revisado el Sistema Nacional de Control Fiscal.

Lee además
Las delegaciones del chavismo y de la oposición instalaron la tercera Jornada de Diálogo Nacional, desde el Hotel Meliá Caracas, el 14 de octubre de 2026
VENEZUELA

Chavismo y un sector opositor inician tercer ciclo de diálogo centrado en garantías políticas y civiles
La jefa de la delegación opositora de Venezuela, Dinorah Figuera (derecha), hace un gesto durante una mesa de diálogo político —patrocinada por Estados Unidos— con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (izquierda), en Caracas, el 17 de septiembre de 2026. 
POLÍTICA

Mesa de diálogo en Venezuela negocia retiro de la inhabilitación a candidatos opositores

Bárbara César Siero, una exmagistrada del TSJ, aseguró hace dos semanas que fue forzada a firmar la inhabilitación de la líder opositora, María Corina Machado, debido a la detención en diciembre de 2023 de dos de sus hermanos y su cuñada, todos militares. Machado no pudo concurrir a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que la oposición denunció fraude por parte del régimen de Nicolás Maduro, y en su reemplazo fue postulado por Edmundo González Urrutia, diplomático de carrera. Ambos permanecen en el exilio.

El chavismo y la oposición también informaron que revisarán la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones con el objetivo de garantizar la participación de todos los actores políticos y la autonomía de las organizaciones, así como la Ley Orgánica Simón Bolívar y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, correspondientes a la definición y tipificación del terrorismo.

La próxima ronda de diálogo se celebrará desde el 12 hasta el 15 de noviembre.

Comité de Postulaciones

Jorge Rodríguez informó que la Asamblea Nacional juramentará al Comité de Postulaciones Judiciales, este jueves 22 de octubre. Esto luego de la designación de los 12 representantes de la sociedad civil. "Una vez instalado el comité de postulaciones se procederá a la activación del consejo de revisión de credenciales", expresaron.

Asimismo, la mesa de diálogo evaluará casos de vulneración de derechos políticos y debatirá sobre la creación de una Defensoría de Garantías Políticas y Participación Ciudadana.

También acordaron "reiterar ante las instituciones competentes del Reino Unido, la necesidad y urgencia de recuperar los activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra (Oro Venezolano), con el objeto de dar seguimiento al acuerdo del primer ciclo anunciado el pasado 12 de agosto, recursos destinados a atender las necesidades de la población afectada por el doble terremoto y la recuperación de los servicios públicos".

FUENTE: Con información de Mesa de Diálogo/EFE

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado llama a exigir elecciones, mientras diálogo en Venezuela culmina sin acuerdos

Oposición venezolana en el diálogo evalúa con abogados la transformación del sistema judicial

El pacto táctico entre el islamismo radical y la extrema izquierda

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, dirige la rueda de prensa sobre el presunto fraude de la alcaldesa. 
TRAS LAS REJAS

Arrestan a la alcaldesa de Kissimmee, Florida, por cargos de robo mayor y fraude

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, sale del Tribunal Superior de Los Ángeles, California.   
Insólita sentencia

Juez ordena a Meta pagar $25.000 millones, pero ¿cuál es el trasfondo?

El presidente ejecutivo de Nvidia Patrick T. Fallon. 
TECNOLOGíA

El director de Nvidia urge a Europa a desarrollar la Inteligencia Artificial

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Palacio Presidencial de San Salvador, el 16 de octubre de 2026.
El Salvador

Nayib Bukele lanza ultimátum a pandillas de Haití por secuestro de militares salvadoreños

El venezolano Jackson Chourio, número 11 de los Cerveceros de Milwaukee, recorre las bases tras conectar un jonrón en la cuarta entrada contra los Cachorros de Chicago en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el American Family Field, el 6 de octubre de 2025 en Milwaukee, Wisconsin. 
BÉISBOL

Caminero vs. Chourio: Dominicana y Venezuela se vuelven a ver las caras, ahora en la Serie Mundial

Te puede interesar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto a funcionarios de Miami-Dade habla sobre la Enmienda 3. 
DETALLES PARA VOTAR

Enmienda 3 en Florida: oportunidad única de bajar impuestos sin recortar servicios

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Marea real en una calle de Miami.
Calles bajo agua

Miami bajo alerta por el regreso de las mareas del rey: cuándo podrían inundarse las calles

Momentos en el que el exministro de petróleo venezolano Tareck El Aissami es esposado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción.
VENEZUELA

Tareck El Aissami sugiere que el régimen de Delcy Rodríguez prepara su entrega a EEUU

Funcionario de elecciones de Miami-Dade en el recuento de las boletas electorales
ELECCIONES 2026

¿Quiere votar por correo en Miami-Dade? Esto debe hacer antes de las 5 p. m.

Omer Pardillo, albacea del legado de Celia Cruz, se dirige a los presentes durante el anuncio del parque en honor a la cantante.  video
HOMENAJE

Celia Cruz tendrá su propia Plaza ¡Azúcar! en Miami: así será el nuevo homenaje en la Pequeña Habana