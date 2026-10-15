Chavismo y un sector opositor inician tercer ciclo de diálogo centrado en garantías políticas y civiles

Las delegaciones del chavismo y de la oposición instalaron la tercera Jornada de Diálogo Nacional, desde el Hotel Meliá Caracas, el 14 de octubre de 2026

CARACAS. - La tercera ronda de diálogo para una transición política entre el chavismo y un sector de la oposición comenzó el miércoles, horas después de que Washington retiró las sanciones a Jorge Rodríguez, jefe negociador del gobierno y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Las delegaciones se reunieron, bajo el auspicio de Estados Unidos, en agosto y septiembre para avanzar en reformas del sistema de justicia, lo que abarca la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia, señalado de servir al Gobierno, y abordar temas como el desbloqueo del oro retenido en Inglaterra, el levantamiento de restricciones a portales webs, muchos de ellos de noticias, y otras medidas en materia de libertad de expresión.

Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 y jefa de la delegación opositora, adelantó en redes que habrá una agenda de "garantías políticas y civiles" para este ronda de diálogo.

Por su parte, hace unos días, el Departamento de Estado dijo en una ficha técnica que la mesa se centrará en "ultimar el proceso de selección del Tribunal Supremo" y en otorgar "garantías de participación" a partidos políticos "para que las elecciones sean creíbles".

El secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió en Washington con Dinorah Figuera. El funcionario elogió el "valiente liderazgo" de Figuera en el diálogo y celebró "los progresos tangibles alcanzados" en las dos primeras rondas de contactos.

Elecciones en Venezuela

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió en septiembre ante la Asamblea General de la ONU que "en Venezuela habrá elecciones", pero no refirió fechas.

Vente Venezuela, organización de la líder opositora María Corina Machado, exige que se fije pronto una fecha y el retiro de su inhabilitación política, que le impidió participar como candidata a la presidencia en 2024.

Esta exigencia se renueva después de que una exmagistrada del TSJ aseguró a la AFP, la semana pasada, que fue forzada a firmar en 2023 la inhabilitación política de Machado debido a que sus hermanos y su cuñada fueron apresados.

Machado está exiliada en Panamá e intenta regresar a Venezuela, aunque asegura que el gobierno interino de Rodríguez obstaculiza su retorno al país.

FUENTE: Con información de EFE/AFP