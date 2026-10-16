Mesa de diálogo en Venezuela negocia retiro de la inhabilitación a candidatos opositores

Esta imagen muestra una vista general durante una mesa de diálogo político —patrocinada por Estados Unidos— entre la jefa de la delegación opositora de Venezuela, Dinorah Figuera, y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en Caracas, el 17 de septiembre de 2026.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (izquierda), hace gestos durante una mesa de diálogo político —patrocinada por Estados Unidos— con la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera (derecha), en Caracas, el 17 de septiembre de 2026.

La jefa de la delegación opositora de Venezuela, Dinorah Figuera (derecha), hace un gesto durante una mesa de diálogo político —patrocinada por Estados Unidos— con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (izquierda), en Caracas, el 17 de septiembre de 2026.

CARACAS — La mesa de negociación política en Venezuela abordará la eliminación de las inhabilitaciones que pesan sobre opositores, luego de que la líder de la oposición María Corina Machado exigió el retiro inmediato de esta sanción impuesta contra ella en 2023, informó el viernes una de las partes.

La tercera ronda de diálogo para una transición política en Venezuela comenzó este miércoles, horas después de que Washington retirara las sanciones contra Jorge Rodríguez, jefe negociador del gobierno y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Hace una semana, el partido Vente Venezuela de María Corina Machado, pidió que se levante la inhabilitación que le impidió estar en la boleta de la elección presidencial de 2024.

Una exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aseguró hace una semana que fue "forzada" a firmar la inhabilitación de Machado debido a la detención en diciembre de 2023 de dos de sus hermanos y su cuñada, todos militares.

Rumbo al proceso electoral

Dinorah Figuera, presidenta de la comisión negociadora por parte de la oposición, dijo a la prensa que trabaja para que los puntos de la negociación conduzcan "a un proceso electoral" en Venezuela, gobernada desde hace 27 años por el chavismo.

"Vamos a tratar el tema, por supuesto, de las inhabilitaciones, de la recuperación de la siglas de los partidos políticos y por supuesto que nosotros vamos a buscar una fecha" para que se realicen elecciones en el país, dijo al término de una reunión con representantes del sector de la salud.

Dijo también que habrá una renovación del Consejo Nacional Electoral y que antes de que termine 2026 estarán listas "las bases para" ir "a (...) un proceso electoral".

Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos, ha dicho que habrá elecciones, pero no ha dado fecha.

Las negociaciones arrancaron en agosto con el auspicio de Estados Unidos, ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas. El plan de Estados Unidos para la transición, tras 27 años de chavismo en el poder, es de tres fases que incluyen la realización de elecciones libres y transparentes.

La renovación del TSJ, acusado de servir al chavismo gobernante con sus sentencias, y la cooperación para recuperar las reservas de oro venezolano congeladas en un banco en Londres son los principales acuerdos alcanzados hasta ahora.

FUENTE: Con información de EFE