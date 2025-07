Celebración del 4 de julio en La Habana, marcada por arrestos y hostigamiento

"Cuando me reuní con el secretario de Estado Marco Rubio en mayo, él me pidió que, cada vez que me encontrara con un cubano, le recordara que Estados Unidos los apoya", expresó Hammer, ante diplomáticos y miembros de la sociedad civil cubana y extranjera.

"Respaldo de EEUU"

Durante su intervención, el funcionario leyó un mensaje del secretario Rubio en el que reafirma el respaldo de Washington a las aspiraciones democráticas de la isla: “Hablamos de ustedes en todos los lugares donde nos dan la oportunidad. Rezamos todos los días para que Dios los bendiga y para que Cuba sea pronto libre, soberana e independiente”.

Hammer también destacó el ascenso de Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, como ejemplo del espíritu de oportunidades de Estados Unidos: “Un hijo de cubanos ha llegado al alto rango y puesto del secretario de Estado. Ese es mi país”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/USEmbCuba/status/1941135065079054539&partner=&hide_thread=false Celebrando nuestro Día de la Independencia con muchos amigos patriotas cubanos. El Secretario Marco Rubio envió un mensaje claro - 'los apoyamos.' pic.twitter.com/vTMJsuzgP1 — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) July 4, 2025

"Acciones represivas"

Sin embargo, la celebración diplomática estuvo precedida por una serie de acciones represivas que buscaban impedir la asistencia de periodistas, activistas y opositores cubanos. Según el centro legal independiente Cubalex, al menos 36 actos represivos contra 38 personas fueron documentados en seis provincias del país.

Entre los hechos registrados se encuentran diez detenciones arbitrarias, vigilancia o reclusión domiciliaria a 17 personas, citaciones policiales a ocho y restricciones de movimiento a nueve ciudadanos, con amenazas directas y presiones para evitar su llegada a la capital.

Entre los detenidos figuran reconocidos miembros de la sociedad civil como Manuel Cuesta Morúa, Yunia Figueredo y Frank Correa, Yunisley Suárez, Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro, Guillermo “Coco” Fariñas, Isael Poveda, Rolando Rodríguez Lobaina y Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.

Además, Hammer denunció durante el acto que la cantante cubana invitada a entonar el himno nacional de Estados Unidos fue presionada por el régimen para que no asistiera. La artista optó por cancelar su participación por temor a represalias, aunque su identidad no fue revelada.

"Libertad de expresión"

En redes sociales, la periodista independiente Camila Acosta denunció que ella y su esposo fueron interceptados por agentes de la Seguridad del Estado cuando ya se encontraban dentro de un vehículo diplomático rumbo a la sede de la embajada. "Esto es grave. Están desesperados. Estén atentos a cualquier represalia contra nosotros", advirtió en la red social X.

Cubalex señaló que estos hechos representan violaciones sistemáticas a derechos fundamentales como la libertad de expresión, movimiento y reunión, y forman parte de un patrón represivo que busca aislar a la sociedad civil cubana e impedir cualquier vínculo con actores internacionales comprometidos con la democracia y los derechos humanos.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba