Liberan a periodista independiente en Cuba tras cuatro días detenido

"Estoy en las calles de nuevo", dijo el jueves Constantin en un video difundido en la página de Facebook de La Hora de Cuba. "Fueron cuatro días difíciles, incómodos, hay amenazas" que "seguirán sobre mí", añadió.

"Denuncia contra el régimen"

De acuerdo con información de su medio, la acusación de desacato se debe a una publicación en la página de La Hora de Cuba en la que muestra la fotografía y denuncia a un agente de la seguridad por reprimir a los jóvenes en la provincia de Camagüey.

Este tipo de detenciones a periodistas independientes ocurren con frecuencia en Cuba, donde trabajan en un vacío legal.

La ley de comunicación social aprobada en 2023 establece que los medios de comunicación cubanos estatales son los únicos reconocidos legalmente.

También algunos activistas y disidentes enfrentan arrestos por horas o días y muchas veces son impedidos de salir de sus domicilios.

Esta semana, comunicadores independientes y activistas denunciaron la prohibición de salir de sus casas por agentes de la seguridad, para evitar que asistieran el miércoles a la celebración del día de la independencia de Estados Unidos en la residencia del representante de Washington en La Habana, Mike Hammer.

La relación entre el diplomático y el régimen cubano se ha tensado por las constantes visitas de Hammer a casas de disidentes, defensores de derechos humanos, madres de presos políticos y periodistas independientes.

La cancillería lo convocó hace un mes por considerar que tiene una "conducta injerencista".

Por su parte, el periodista Reinaldo Escobar, dijo el miércoles a 14ymedio, el diario en el que trabaja, que intentó salir para ir a un almuerzo y después a la embajada, pero no pudo. "Un agente de la Seguridad del Estado me interceptó y me dijo que no podía salir", indicó.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba informó en comunicado que el disidente y vicepresidente de esta organización, Manuel Cuesta Morúa, fue detenido cuando se dirigía a la residencia del diplomático y que fue liberado horas después, igual que sucedió con otros opositores.

FUENTE: Con información de AFP