Consejo para la Transición en Cuba denuncia la detención de su vicepresidente

"El país se hunde un poco más cada día. Escalan la violencia, el hambre, la insalubridad, las drogas y el crimen, pero el Gobierno centra empecinados esfuerzos en reprimir a todo el que disiente y lo interpela. El pueblo sufre mientras la clase política aferrada al poder, reafirma su incapacidad para gestionar las necesidades ciudadanas e impide las salidas democráticas y pacíficas al conflicto nacional", añadió.

El CTDC recordó que se acerca el cuarto aniversario del 11-12 de julio de 2021, las protestas masivas y pacíficas de miles de cubanos gritando ¡Abajo la dictadura!, ¡Libertad! y ¡Patria y Vida!, a partir de las cuales "se arreció la violencia política estatal y las cárceles se llenan de presos políticos y de conciencia".

La coalición informó que Rodríguez Lobaina fue liberado, pero a Cuesta Morúa lo mantienen en una celda de la estación de Aguilera, en Diez de Octubre, La Habana.

"El Consejo dice, con el pueblo, ¡basta ya! Exigimos firmemente al Gobierno detener la represión, restituir los derechos conculcados y liberar urgentemente y sin condiciones al vicepresidente del Consejo, así como a los demás activistas, opositores y ciudadanos detenidos arbitrariamente", reclamó.

En palabras del CTDC, "los derechos humanos tienen carácter supranacional" y en ese sentido solicitó "a gobiernos democráticos, parlamentos, organismos internacionales y la sociedad civil internacional, un posicionamiento ante lo que está pasando en Cuba, solidaridad con los sectores democráticos y con el pueblo de Cuba".

En otra acción represiva, los periodistas independientes Yunia Figueredo y Frank Correa fueron detenidos el miércoles en La Habana, tras negarse a asistir a un interrogatorio convocado por la policía política. Según denunció el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), ambos comunicadores recibieron una citación oficial para las 2:00PM del martes para presentarse en la estación policial ubicada en la calle 110, entre 3ra y 3ra A, en el municipio Playa.

Antes del arresto, Figueredo informó a ICLEP que un agente del Ministerio del Interior se presentó en su vivienda y les advirtió que no podrían salir de casa salvo para acudir a la entrevista. Ella y su esposo rechazaron la orden y replicaron: "Nuestra vivienda no es un calabozo y no nos vamos a presentar".

Pocos minutos después, Figueredo logró enviar un mensaje con las palabras: "Nos están deteniendo. Ya vienen para acá". Fue la última comunicación recibida por la organización antes de que perdieran contacto con ambos. Desde entonces, su paradero es desconocido, y tampoco se ha confirmado si fueron liberados o si permanecen retenidos por las fuerzas de Seguridad del Estado.

El ICLEP advirtió que esta detención se enmarca en un patrón de hostigamiento sistemático contra periodistas independientes y activistas en Cuba, en el que se utilizan citaciones arbitrarias, amenazas veladas y arrestos exprés para intimidar y desmovilizar a voces críticas del régimen.

El miércoles fue liberada la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, otra de las detenidas en la jornada para impedirle llegar a la sede diplomática estadounidense en La Habana. Su esposo, Ángel Moya, así lo informó en Facebook.

Soler fue enviada primeramente a Aguilera, donde pudo ver a Manuel Cuesta Morúa, y más tarde trasladada a la unidad policial del Cotorro. Finalmente fue liberada en Lawton

FUENTE: Diario de Cuba