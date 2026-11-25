Varias personas se encuentran junto a vehículos dañados tras la explosión de una bomba en Villavicencio, Colombia, el 24 de noviembre de 2026.

Un policía colombiano permanece junto a un vehículo tras la explosión de una bomba cerca de la Gobernación del Meta en Villavicencio, Colombia, el 23 de noviembre de 2026.

Esta imagen, facilitada por la oficina de prensa del Ejército de Colombia, muestra a soldados patrullando cerca de un hospital en Planadas, departamento del Tolima, Colombia, el 2 de noviembre de 2026, tras un atentado con bomba que causó la muerte de cuatro personas, incluido un bebé de dos meses.

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, responsabilizó al Frente 39 "Arcesio Niño", facción vinculada a las disidencias de las FARC encabezadas por alias "Iván Mordisco", del atentado con coche bomba perpetrado el lunes por la noche frente a la sede de la Gobernación del departamento del Meta, en el centro de Villavicencio. Al mismo tiempo, anunció un paquete de ayudas económicas para reconstruir la zona afectada y asistir a las víctimas.

Tras encabezar un consejo extraordinario de seguridad junto a la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, y la cúpula militar y policial, el mandatario aseguró que el ataque constituye una "retaliación desesperada" ante las operaciones de la Fuerza Pública en los departamentos del Meta y Guaviare desde que asumió la Presidencia.

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Asimismo, responsabilizó de la escalada violenta a la política de "paz total" impulsada por el anterior Ejecutivo de Gustavo Petro.

"Si lo que pretenden los bandidos es arrodillar al Gobierno para obligarnos a negociar, están equivocados porque este Gobierno no negocia ni habla con narcoterroristas. Tienen dos opciones: la ley de sometimiento o una tumba", advirtió De la Espriella durante su intervención en Villavicencio.

El mandatario precisó que el vehículo utilizado en el atentado había sido robado el pasado 12 de marzo en Puerto Gaitán. La onda expansiva causó daños en el 60% de la sede de la Gobernación y afectó también a la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, la Lotería del Meta y el Banco de la República.

investigan a los responsables del atentado

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación identificó a Omar Pardo Galeano, alias "Antonio Medina" —sobre quien pesan 48 investigaciones activas por homicidio, terrorismo, extorsión y reclutamiento ilícito—, como presunto autor intelectual del ataque. También señaló a su hombre de confianza, alias "Patón", como supuesto ejecutor material, según informó la emisora colombiana La FM.

De acuerdo con las primeras pesquisas técnicas realizadas por los equipos antiexplosivos, los integrantes del Frente 39 utilizaron entre 80 y 100 kilogramos de pentolita en el vehículo que detonó en la Plaza Los Libertadores.

El atentado dejó al menos una veintena de personas heridas, dos de ellas en estado grave, aunque no se registraron víctimas mortales.

El Ministerio de Defensa colombiano destacó, además, que las labores de inteligencia de las fuerzas de seguridad permitieron frustrar otros nueve atentados terroristas en el departamento.

La cartera también informó que la ofensiva desplegada en la región durante los últimos meses dejó 275 integrantes de grupos armados neutralizados, más de 4,7 toneladas de cocaína incautadas y 113 laboratorios destruidos.

millonarias ayudas para reconstruir la zona afectada

Para reparar los daños materiales y reactivar la economía local, el jefe de Estado dispuso una partida inicial de 15.000 millones de pesos colombianos, destinada a rehabilitar la sede de la Gobernación, el centro de la ciudad y las viviendas y comercios afectados.

El paquete contempla, además, la realización de un censo exprés para identificar a los damnificados y garantizar cobertura sanitaria integral a todas las personas afectadas por la explosión.

Asimismo, el Ejecutivo activará una línea de crédito de 40.000 millones de pesos, sin intereses, para empresarios locales.

A estas medidas se suman otros 3.000 millones de pesos destinados a proteger la temporada turística navideña y 1.000 millones para apoyar a las micro y pequeñas empresas.