MADRID — El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia anunció este jueves que regresará a Venezuela al cabo de más de dos años de exilio en España, luego de las presidenciales de 2024 en las que Nicolás Maduro se proclamó "ganador" en medio de inhabilitaciones de candidatos de la oposición y denuncias de fraude.

González Urrutia anunció este jueves sus planes de estar de regreso en Venezuela la próxima semana, en un momento marcado por un mayor aperturismo del gobierno interino presidido por Delcy Rodríguez, que ya posibilitó el retorno de su aliada y líder opositora María Corina Machado.

"Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto", escribió González Urrutia en un mensaje en su perfil de la red social X. Dicha peregrinación está convocada para el sábado de la próxima semana, 5 de diciembre.

González Urrutia se exilió en Madrid en septiembre de 2024, tras ser el abanderado de la oposición en las elecciones con el respaldo de Machado, uno de los dirigentes y candidatos de la oposición inhabilitados por el régimen chavista.

La oposición reivindicó la victoria de González Urrutia en julio de 2024 y publicó los resultados de la gran mayoría de las mesas electorales con cifras abrumadoras a favor de su candidato.

Mientras, el Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo, nunca publicó los resultados detallados, al alegar un supuesto "ataque informático".

Varios dirigentes opositores se exiliaron luego de las presidenciales, ante una ola de represión con cientos de detenidos, entre ellos González Urrutia.

Hoy se celebra el Día de Acción de Gracias en otros países. La fecha me hace pensar en nuestras propias maneras de agradecer.



Yo, en particular, tengo mucho que agradecer a los venezolanos, a España y a mi familia. Durante este tiempo lejos de Venezuela, sus mensajes, sus… pic.twitter.com/97onWLDRhq — Edmundo González (@EdmundoGU) November 26, 2026

¿Qué hará a su regreso?

En su regreso, González Urrutia se sumará junto a Machado a una peregrinación convocada por la Iglesia católica para el 5 de diciembre en Guanare, estado Portuguesa, a 500 kilómetros de Caracas.

"Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar?", dijo González en un mensaje en X.

"Después de tanto tiempo fuera de casa me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes", agregó, sin indicar una fecha precisa para su retorno.

El anuncio de González Urrutia llega un día después de que Machado adelantara desde Venezuela, sin dar más detalles, que el político estaría "pronto" de vuelta en el país.

Machado, quien se encontraba también exiliada, regresó en octubre a su país desde Panamá.

Captura de Maduro hace posible el retorno

El regreso de dirigentes políticos ocurre luego de la captura de Maduro en enero por fuerzas estadounidenses y tras una mesa de negociaciones entre un sector de la oposición y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, auspiciado por Washington.

Estos diálogos con miras a una transición democrática arrancaron en agosto y han abordado la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral para la convocatoria de elecciones que la oposición espera se celebren en 2027.

FUENTE: Con información de EFE y AFP