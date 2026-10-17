El negocio del oro en Nicaragua se mueve en un esquema de opacidad

Para facilitar las concesiones mineras a empresas chinas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo promovió modificaciones legales, como ocurrió en 2025 sistema de evaluación ambiental

SAN JOSÉ.- La producción de oro en Nicaragua supera a rubros tradicionales como el café y la carne y se consolida como el motor de las exportaciones del país, según registra el Observatorio de Complejidad Económica (OEC).

“Hoy por hoy no se sabe todo el esquema que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza en el negocio del oro porque no es transparente”, indica el nicaragüense Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río.

Ruiz señala a DIARIO LAS AMÉRICAS que, en los últimos años, se ha visto “una entrega masiva de concesiones mineras, sobre todo a empresas chinas que han desplazado a otros capitales”.

Desde 2007, China es el mayor productor de oro del mundo con una producción anual cercana a las 380 toneladas métricas.

Ruíz refiere que el régimen nicaragüense ha entregado el 25% del territorio nacional.

“De ese 25%, 22% representan las concesiones a empresas industriales y el 3% sería lo que se conoce como áreas de reserva minera, son lotes que fueron declarados para hacer negocio con la empresa minera estatal, Imina”, expresa.

Hay empresas de otros capitales, colombiano, británico y canadiense, pero la mayoría de las concesiones de los últimos cuatro años se han dirigido a empresas chinas.

“Representan 12, 5% de las concesiones industriales: 1 millón 544 mil 359 hectáreas son manejadas por 23 empresas de capital chino y han sido otorgadas 91 concesiones”, afirma el investigador.

En ese contexto, el presidente de la Fundación del Río asevera que el régimen de Ortega y Morillo maneja una relación de dominio y control del sector minero con gran opacidad. “Ocultan los registros de quiénes están detrás de esas empresas chinas y de los accionistas. La pregunta sería, ¿hay vínculo entre el régimen y esas empresas accionistas?”, señala.

Añade: “Hay falta de transparencia, de planificación y todo eso se llama corrupción. No hay transparencia alrededor de los proyectos de inversión, de los impactos que van a tener, ni de quién financia esa inversión”.

Amaru Ruíz puntualiza que el esquema de corrupción “es facilitado y promovido por el régimen de Ortega Murillo para beneficiar a las empresas chinas. Además, siguen utilizando el mercado estadounidense, ahora el canadiense, y, en tercer lugar, el suizo para vender lo que se comercializa”.

Cambios legales

Ruíz explica que la entrada de corporaciones chinas en Nicaragua conllevó modificaciones legales, como ocurrió en 2025 con el sistema de evaluación ambiental, “para permitir que las concesiones se obtuvieran rápidamente sin la elaboración de estudios de impacto ambiental, sin consultas a nivel municipal y que se le otorgara dentro de áreas protegidas del país y dentro de territorios indígenas”.

Destaca que, posterior a la entrega de concesiones, el régimen derogó el decreto de áreas protegidas y lo modificó con una ley de áreas de conservación. Esto permitió taxativamente el permiso de concesiones mineras y de otros tipos, hidrocarburos, energía, dentro de los límites de las áreas protegidas. “Allí hay empresas chinas y una empresa del régimen”.

Además, se reformó la Ley 40, según la cual se requería el aval ambiental de los municipios. También se redujo el tiempo de respuesta, lo que significa que las concesiones son entregadas entre uno y tres meses

“Hay una clara evidencia de a quiénes favorece el régimen de Ortega Murillo y de una competencia desleal conforme a las otras inversiones en las actividades mineras”, dice.

Hasta marzo de 2026, la Fundación del Río hizo un atlas según el cual, en Nicaragua, había 18 territorios indígenas afectados por concesiones mineras. Se trata de 62 lotes de concesiones.

Ruíz resalta que, desde 2021, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua advirtió que la actividad de minería artesanal, al no estar regulada, es altamente riesgosa para el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

“La minería artesanal se calcula que produce, más o menos, entre el 32 y el 35% del oro de que sale exportado”, acota.

¿Cruce con Venezuela?

Douglas Farah, investigador en temas de seguridad y crimen organizado, indica a DIARIO LAS AMÉRICAS que, en la época de Nicolás Maduro cuando se impusieron sanciones al oro venezolano, “se pasaba a Nicaragua y de allí se exportaba como oro nicaragüense que no estaba sancionada (esa nación)”.

Agrega que, entonces, se vio el primer incremento enorme de exportaciones reportadas por Nicaragua “que no estaban basada en su producción”.

Indica que el sistema ha cambiado porque el régimen de Ortega y Murillo “ya está exportando, están vendiendo a precios reducidos todo el oro que les llegue porque necesita algo de qué vivir”.

Farah considera que las reservas de oro de Nicaragua deben ser suficientes para garantizar la entrega de los chinos.

“Hasta firmar los contratos con los chinos, el negocio del oro era de la familia de Ortega, los hijos manejaban toda la parte, pero es producción digamos artesanal. En lo que van a entrar los chinos es con una producción”, señala.

A su vez, el analista puntualiza que, en Nicaragua, “hay una dictadura criminalizada totalmente, no hay nada lícito que pase por Nicaragua y todo lo que entra y sale tiene que ser con el beneplácito de Rosario Murillo. Lo que han hecho es montar todo un entramado solo de familias más cercanas, no hay confianza y ahí están usando todos los recursos del país para un beneficio propio. Es el régimen más represivo y totalitario de la región”.

Negocios con EEUU

Una investigación del periódico La Prensa señaló que entre 2024 y 2026 una red de empresas bajo el control directo de los Ortega y Murillo demostró la participación de la familia en el negocio del oro. Aunque estas empresas han sido sancionadas, “en el mismo sector están surgiendo otros actores desconocidos para la mayoría de los nicaragüenses”.

Se trata de Global Group e Inversiones Ecologicas S. A. (Inecosa). De acuerdo con la investigación del medio nicaragüense, Inecosa exportó, entre julio de 2023 y julio de 2026, 112.5 millones de dólares en oro a Estados Unidos. Esta información está registrada en la plataforma ImportGenius.

En el trabajo refieren que una fuente del régimen informó que Global Group e Inecosa realizan negocios en EEUU con la misma empresa: Blue Stone Gold, con sede en Miami.

Las sanciones

En abril de este año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a siete empresas mineras nicaragüenses.

Según EEUU, desde 2020, el régimen ha reestructurado el sector minero “en una compleja red de empresas y testaferros diseñada para generar divisas, lavar activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio”.

Indicaron que ese esquema es administrado por dos personas sancionadas por Estados Unidos en 2021: Laureano Ortega Murillo y Salvador Mansell Castrillo, ministro de Energía y Minas de Nicaragua.

El investigador Amaru Ruíz indica que el oro que están extrayendo por diferentes métodos las empresas chinas está yendo al mercado estadounidense, “ya no solo de manera directa, sino que hay empresas intermediarias con otro nombre que son las que están enviando ese oro”.

Destaca que eso no se transparenta, “porque Estados Unidos no tiene un sistema que verifique la trazabilidad del origen del oro”.

Agrega que, hasta 2026, la única evidencia de envío directo de una empresa minera china era Xinxin Linze.

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FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS, Fundación del Río, La Prensa, DW