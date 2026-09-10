Exiliados nicaragüenses piden a EEUU intervenir militarmente contra Ortega y Murillo

MIAMI.— La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) pidió este jueves a Estados Unidos considerar una intervención militar en Nicaragua para contribuir a poner fin al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sumándose así a una solicitud formulada desde Costa Rica por el opositor Movimiento Campesino Anticanal.

"Ante la grave crisis política, institucional y de derechos humanos que continúa viviendo Nicaragua", la UEN expresó su respaldo al llamado realizado desde el exilio a la comunidad internacional para adoptar "medidas firmes y efectivas" que contribuyan a poner fin a la "dictadura Ortega-Murillo", según un comunicado divulgado por la organización.

Reclamo de una acción internacional

Los exiliados vincularon su petición con la crisis política y social que atraviesa Nicaragua, caracterizada, según organismos internacionales y organizaciones opositoras, por la concentración del poder, la persecución de adversarios políticos, la existencia de presos políticos, las restricciones a las libertades y un éxodo masivo de nicaragüenses.

La UEN señaló que la situación se ha agravado con la reforma constitucional impulsada por el régimen, que contempla restricciones a la participación política de opositores considerados "traidores a la patria". La organización considera que estas medidas buscan consolidar el control político de Ortega y Murillo.

Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, permanece en el poder desde 2007. Su mandato ha sido cuestionado por denuncias de fraude electoral y persecución contra opositores. La organización de exiliados también aludió a recientes declaraciones atribuidas a la pareja gobernante sobre el futuro de los procesos electorales en Nicaragua.

Llamado a Washington y la OEA

"Ante esta situación, la UEN respalda la solicitud de una intervención militar de los Estados Unidos de América para contribuir a liberar a Nicaragua de la dictadura Ortega-Murillo y crear las condiciones necesarias para el restablecimiento de la libertad y la democracia", afirmó la organización.

La UEN también pidió a los demás países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que participen de manera "activa, decidida y coordinada" en los esfuerzos para recuperar la democracia en Nicaragua.

Los exiliados consideran que EEUU es "el principal referente de apoyo directo a la defensa de la libertad y la democracia en el hemisferio" y solicitaron al Gobierno estadounidense valorar una eventual intervención militar que, según plantearon, contribuya al fin del régimen y a la protección de la población nicaragüense.

La organización sostiene que su propuesta busca contribuir al cese de la represión, el desmantelamiento de las estructuras represivas, la protección de los ciudadanos y la creación de condiciones para una transición democrática.

La última intervención militar estadounidense a gran escala en América Latina ocurrió en Panamá, en diciembre de 1989, cuando tropas de EEUU derrocaron al régimen de Manuel Antonio Noriega y lo capturaron para llevarlo a juicio en Estados Unidos. Las estimaciones sobre el número de víctimas de esa operación, conocida como "Causa Justa", han variado ampliamente según la fuente.

FUENTE: Con información de EFE