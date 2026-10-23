Expresidente Quiroga pide al Legislativo boliviano apartar a diputado sancionado por EEUU

El expresidente Jorge "Tuto" Quiroga durante una conferencia de prensa en La Paz, el 30 de octubre de 2025.

LA PAZ.- Jorge "Tuto" Quiroga , expresidente de Bolivia y líder de la alianza opositora Libre, pidió que sea apartado del Legislativo el diputado Rafael López Mercado, quien pertenece a esa agrupación política y fue incluido en un listad de ciudadanos bolivianos sancionados con la restricción de visados por Estados Unidos.

"Por la información que se ha conocido hoy del Gobierno norteamericano que confirma versiones y declaraciones que circulaban, escribimos para exigir que se separe de la Cámara de Diputados al diputado Rafael Darío López Mercado", dijo Quiroga el jueves en una carta junto al gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, y quien fue su compañero de fórmula en las elecciones generales de 2025.

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La misiva fue remitida al presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Roberto Castro. Indicaron que "el narcotráfico y la corrupción son cánceres que carcomen" al país y "socavan las instituciones". Por eso pidieron ser "drásticos, terminantes y tomar acciones rápidas y efectivas".

Quiroga y Velasco indicaron que no pueden "garantizar que cada asambleísta de Libre evite caer en prácticas repudiables" que deben ser desechadas, pero no aceptarán "que manchen" su "proyecto político impúdicamente".

Medida de EEUU

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que restringe la concesión de visados a 40 ciudadanos de Bolivia, entre ellos, el diputado Rafael López Mercado, el exfiscal general Juan Lanchipa (2018-2024) y Freddy Pereira, un antiguo encargado de la lucha antidrogas del país.

"La Administración Trump respalda al Gobierno de Bolivia en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva, incluso dentro de sus tribunales, fuerzas policiales y poder legislativo", indicó el Departamento de Estado.

El diputado López Mercado, quien está distanciado de Quiroga, dijo en sus redes sociales que analiza "con responsabilidad" la decisión de estadounidense y que está "dispuesto a aclarar cualquier situación por las vías correspondientes".

Expresó: "Defenderé mi honor, mi trayectoria y mi presunción de inocencia, sin renunciar a mi compromiso con Santa Cruz y con Bolivia. Por respeto a los procedimientos, no especularé sobre los motivos de esta determinación hasta contar con información oficial completa".

El parlamentario también dijo que "por respeto a los procedimientos, no especularé sobre los motivos de esta determinación hasta contar con información oficial completa".

El pasado 28 de septiembre, EEUU sancionó a otros altos cargos y exfuncionarios, incluido el entonces fiscal general de Bolivia Roger Mariaca, a quien Washington acusó de solicitar y recibir sobornos para facilitar el tráfico de estupefacientes.

FUENTE: Con información de EFE/La Razón