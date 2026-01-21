miércoles 21  de  enero 2026
Jorge Tuto Quiroga sobre régimen post Maduro: "Todos están muertos de miedo"

El expresidente de Bolivia dijo que Diosdado Cabello “vive como vampiro mirando al cielo para ver si le cae un misil", y reprobó situación de presos políticos

El expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga.

El expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- En un nuevo llamado por la democracia en Venezuela en medio del proceso de transición, el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, cuestionó duramente la represión del régimen sobre los presos políticos que aún no liberan y advirtió que la captura de Nicolás Maduro es un mensaje “para todos”.

“Sabemos que todos están muertos de miedo”, dijo y aludió a Diosdado Cabello, ministro de Interiores y quien tiene en sus manos la seguridad del país al que maneja la nueva jefa del régimen, Delcy Rodríguez.

Cabello “vive como vampiro, de día duerme y de noche circula y no sabe quién está a su alrededor, mirando al cielo para ver si le cae un misil en la cabeza, pues que siga temblando”, afirmó Quiroga, integrante de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), en una entrevista a una televisora colombiana al comentar la situación del régimen pos-Maduro.

El expresidente boliviano ha venido abordando los riesgos de la transición y las posibles dificultades para sostener el control en Venezuela, con un régimen que, dijo, no debe entenderse como un proyecto político convencional sino como “un engranaje delictivo".

Libertad para presos políticos

Quiroga se refirió al proceso que adelanta EEUU con el régimen venezolano y afirmó que lo primero que deben hacer es liberar a los presos políticos que aún mantiene tras las rejas. Y recordó que esta situación no es nueva.

“María Corina Machado no pide esto ahora desde Washington. Desde el 2015, 2017 nos traía siempre a los expresidentes a familiares de presos y que siguen allí luego del anuncio de que iban a ser liberados. Imagínese la tortura a la que están sometidos”, señaló.

Al referirse a la situación interna del régimen, aseguró que el gobierno de EEUU sabe quién tiene cuáles presos. “Sabe de Diosdado cuántos rehenes tiene, quiénes son los de Delcy, quiénes son los de (Vladimir) Padrino, quiénes son los del resto, y a todos les esté llegando el mismo mensaje”, indicó.

Quiroga explicó que el autoritarismo impuesto en Venezuela tiene múltiples componentes represivos, y mencionó entre estos a los cuerpos de inteligencia policial y militar como el SEBIN, el DGCIM, a los que se responsabiliza de torturas; los “colectivos” armados y las fuerzas armadas que encabeza el ministro Padrino

Dijo que es necesario el desmantelamiento institucional que tiene el régimen. "Que se cierren todas las instalaciones tenebrosas”, pidió.

FUENTE: Con información de NTN24

