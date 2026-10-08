jueves 8  de  octubre 2026
Alerta

Presidente de Bolivia denuncia amenazas de muerte contra su gabinete y el Congreso tras destitución de fiscal

"Yo no le temo a la muerte, porque la muerte no puede ser más grande que la vida que la podamos dar a la construcción de una mejor Bolivia", dijo Rodrigo Paz

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla con los reporteros a su llegada a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla con los reporteros a su llegada a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026.

AFP
Por Sofía Nederr

LA PAZ.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció que varios ministros de su Gobierno y también algunos parlamentarios han recibido "amenazas de muerte" dirigidas tanto a ellos como a sus familias tras destitución de Róger Mariaca, exfiscal general del país. Mariaca fue detenido la semana pasada por presuntos vínculos con el narcotráfico.

"Los ministros me dicen: 'Presidente, este es un gobierno que decide', pero amenazan a nuestras familias, en el WhatsApp nos tiran amenazas", señaló Paz en un acto gubernamental celebrado en Trinidad, en el septentrional departamento del Beni, el miércoles.

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El mandatario indicó que ha la persecución también alcanzó algunos miembros del Congreso boliviano: "Muchos parlamentarios recibieron amenazas de muerte para con sus familias en su WhatsApp", aseveró.

El fin de semana, tras un intenso procedimiento legislativo, el parlamento designó a José Armando Urioste como fiscal general encargado.

Paz dijo que las amenazas en su contra son algo cotidiano. "Yo ya le dije a mi mujer y a mis hijos que yo no le temo a la muerte por la patria, porque la muerte no puede ser más grande que la vida que la podamos dar a la construcción de una mejor Bolivia", sostuvo.

A su vez, el presidente boliviano puntualizó que "habrá mucho sacrificio y habrá mucho esfuerzo" en su labor al frente del Ejecutivo. Aseguró que no se esconderá y que continuará dando la cara frente a críticas y amenazas, aunque no se refirió a los cuestionamientos de la oposición.

Bloqueos en Bolivia

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, sugirió el miércoles que el exfiscal Róger Mariaca estuvo detrás de los 53 días de bloqueos, que se registraron entre mayo y junio pasado.

"No solamente se protegía a los narcotraficantes. Era partícipe del narcotráfico y del narcoterrorismo en Bolivia, sino que se estaba afectando al proceso democrático", aseguró Oviedo.

Refirió que, durante los bloqueos, "nosotros aseveramos que era el narcoterrorismo que estaba financiando estas actividades. Recordarán que capturamos ingentes cantidades de dinero que iban directamente desde Santa Cruz, desde el Trópico, para financiar los bloqueos que dañaron nuestra economía, mataron a ciudadanos bolivianos, privándoles auxilios médicos, alimentos, combustible en las ciudades".

El 4 de octubre, la Fiscalía de Bolivia anunció la apertura de un segundo proceso al exfiscal general Roger Mariaca en relación con el hallazgo de 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares estadounidenses en una ambulancia que partió de su domicilio. Mariaca es señalado por Estados Unidos de presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico.

La alianza Escudo de las Américas, integrada por 15 gobiernos de países de la región liderados por EEUU, elogió a Bolivia “por sus acciones decisivas para enfrentar el narcotráfico, combatir la corrupción y hacer rendir cuentas".

FUENTE: Con información de Europa Press/ La Razón/El Deber

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