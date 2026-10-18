domingo 18  de  octubre 2026
BOLIVIA

Grupo IDEA y Diario Las Américas acompañan a Tuto Quiroga tras la muerte de su padre

Jorge "Tuto" Quiroga, miembro fundador del Grupo IDEA, dijo que heredó de su padre el compromiso por servir a Bolivia

El padre del expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga Ramírez, el ingeniero Jorge Quiroga Luizaga, falleció a los 93 años

El padre del expresidente boliviano Jorge "Tuto "Quiroga Ramírez, el ingeniero Jorge Quiroga Luizaga, falleció a los 93 años

Jorge "Tuto "Quiroga en X
Por Sofía Nederr

LA PAZ.- La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), integradA por 37 expresidentes y exjefes de gobierno, el grupo Mezerhane y DIARIO LAS AMÉRICAS, liderados por el empresario venezolano Nelson J. Mezerhane G, expresan sus condolencias por el sensible fallecimiento del señor Jorge Quiroga Luizaga, padre del expresidente de Bolivia y líder político Jorge "Tuto" Quiroga Ramírez.

"Dios se acaba de llevar a Jorge-Tuto Quiroga Luizaga. El orgullo más grande es llevar su nombre, apodo y apellido. La motivación más fuerte ha sido y será honrar el nombre de este gran hombre y jamás decepcionarlo. A nombre de mi familia: GRACIAS por la solidaridad", expresó el expresidente Quiroga en sus redes sociales la noche del sábado.

Lee además
El expresidente de Bolvia (2001-2002), Jorge “Tuto” Quiroga, consolida su ventaja rumbo al balotaje.
BALOTAJE

Jorge "Tuto" Quiroga se perfila como el líder del nuevo ciclo político en Bolivia
El expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga.
TRANSICIÓN

Jorge Tuto Quiroga sobre régimen post Maduro: "Todos están muertos de miedo"

Quiroga Ramírez, miembro fundador del Grupo IDEA, agradeció en X las muestras de cariño y las oraciones que acompañan a su familia en este momento tan difícil.

Resaltó que su padre le enseñó con “su vida y ejemplo, el valor del trabajo, la honestidad, la familia y el compromiso permanente de servir a nuestra Bolivia”.

Nacido en 1933, el ingeniero Jorge Quiroga Luizaga falleció a los 93 años y fue padre de cinco hijos. Entre otras posiciones, fue embajador de Bolivia en Malasia.

Su último acto público conocido fue el 3 de octubre en Cochabamba, cuando recibió un homenaje organizado por exalumnos del Colegio La Salle a la promoción de 1950. En esa ocasión, el expresidente dedicó un mensaje de reconocimiento a su padre y recordó que él pasó por el mismo colegio que el escritor Mario Vargas Llosa.

Trayectoria de Jorge "Tuto" Quiroga

En 1997, el político Jorge "Tuto" Quiroga fue elegido vicepresidente de Bolivia, acompañando al general Hugo Banzer Suárez, y se convirtió en uno de los vicepresidentes más jóvenes de la historia del país. El 7 de agosto de 2001 asumió la Presidencia de la República tras la renuncia de Banzer por motivos de salud y gobernó hasta el 6 de agosto de 2002.

Durante su gestión, enfrentó una difícil situación económica y social, promovió medidas para reactivar la economía y buscó impulsar las exportaciones de gas natural. También continuó las políticas de erradicación de cultivos de coca, que generaron conflictos con sectores campesinos.

Después de dejar la Presidencia, Quiroga continuó participando activamente en la política boliviana. Fue candidato presidencial en distintas elecciones y se consolidó como un crítico de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), especialmente de Evo Morales.

En 2019 desempeñó brevemente funciones como representante internacional del gobierno transitorio de Jeanine Áñez. En 2025 volvió a postularse a la Presidencia como candidato de la alianza Libre, llegó a la segunda vuelta electoral, pero fue derrotado por Rodrigo Paz. Su trayectoria se caracteriza por su formación técnica, su orientación económica liberal y su prolongada participación en la vida política nacional

FUENTE: Con información de Jorge Tuto Quiroga Ramírez /La Razón/Correo del Sur

Temas
Te puede interesar

Mandatarios y monarcas a nivel global envían condolencias por muerte del rey de Noruega

Oposición venezolana ratifica liderazgo de María Corina Machado y presenta acuerdo para la democratización

Delcy Rodríguez prevé inversiones petroleras de casi $76.000 millones en cinco años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El jefe de la fiscalía federal principal para el Distrito Sur de Nueva York, James M. McDonald, denunció cómo el régimen de Venezuela recurrió a abusos sistemáticos para silenciar a la oposición política, tras su acusción el 8 de octubre de 2026. 
VENEZUELA

Nicolás Maduro no tiene inmunidad en EEUU, podría encarar cadena perpetua

Para facilitar las concesiones mineras a empresas chinas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo promovió modificaciones legales, como ocurrió en 2025 sistema de evaluación ambiental
RÉGIMEN

Oro "turbio" manejado por Ortega-Murillo está llegando a EEUU, dice experto

Lech Walesa, confundador de Solidaridad, expresidente de Polonia y premio Nobel de la Paz .
EXCLUSIVA

Lech Walesa: "La democracia, como la conocemos, no sirve en estos tiempos"

El presidente Donald Trump habla en un mitin de campaña de mitad de mandato en el Truist Arena en Highland Heights, Kentucky, el 17 de octubre de 2026.
Elecciones

Trump acusa a demócratas de provocar invasión migratoria, pide votar republicano

Cazzu y Christian Nodal llegan a la gala de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en honor a Laura Pausini en Sevilla, España, el miércoles 15 de noviembre de 2023. 
POLÉMICA

Cazzu aclara que "Con otra" no fue inspirada en Ángela Aguilar

Te puede interesar

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
EEUU

Trump afirma que Francia "está en llamas" y "destrozada" por la inmigración y pide cierre de fronteras

Por Elena Moreno
El empresario de Florifa  Eddy Rojas, de 41 años, busca llegar al Congreso por el distrito 28.
NUEVO ROSTRO

Candidato independiente de Florida aspira al Congreso por el distrito 28

Lech Walesa, confundador de Solidaridad, expresidente de Polonia y premio Nobel de la Paz .
EXCLUSIVA

Lech Walesa: "La democracia, como la conocemos, no sirve en estos tiempos"

El dictador Raúl Castro (centro vestido de verde olivo) y el exvicepresidente José Ramón Machado Ventura (izquierda) asisten a un mitin del Primero de Mayo en La Habana para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo de 2026. El nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, les indica con la mano derecha hacia dónde deben drigirse.
CUBA

Cuerpos represivos y burguesía castrista, destino de combustible importado desde EEUU

Así quedaron los vehículos quemados durante las protestas por el alto costo de vida, en la calle de París, foto tomada el 18 de octubre de 2026.
¿TERRORISMO?

Violentas protestas en Francia dejan un saldo de 2.400 detenidos, 1.000 policías heridos y destrucción