Grupo IDEA y Diario Las Américas acompañan a Tuto Quiroga tras la muerte de su padre

LA PAZ.- La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), integradA por 37 expresidentes y exjefes de gobierno, el grupo Mezerhane y DIARIO LAS AMÉRICAS, liderados por el empresario venezolano Nelson J. Mezerhane G, expresan sus condolencias por el sensible fallecimiento del señor Jorge Quiroga Luizaga, padre del expresidente de Bolivia y líder político Jorge "Tuto" Quiroga Ramírez.

"Dios se acaba de llevar a Jorge-Tuto Quiroga Luizaga. El orgullo más grande es llevar su nombre, apodo y apellido. La motivación más fuerte ha sido y será honrar el nombre de este gran hombre y jamás decepcionarlo. A nombre de mi familia: GRACIAS por la solidaridad", expresó el expresidente Quiroga en sus redes sociales la noche del sábado.

Quiroga Ramírez, miembro fundador del Grupo IDEA, agradeció en X las muestras de cariño y las oraciones que acompañan a su familia en este momento tan difícil.

Resaltó que su padre le enseñó con “su vida y ejemplo, el valor del trabajo, la honestidad, la familia y el compromiso permanente de servir a nuestra Bolivia”.

Dios se acaba de llevar a Jorge-Tuto Quiroga Luizaga.



El orgullo más grande es llevar su nombre, apodo y apellido. La motivación más fuerte ha sido, y será, honrar el nombre de este gran hombre y jamás decepcionarlo.



A nombre de mi familia: GRACIAS por la solidaridad. pic.twitter.com/3ZXELyIX7n — Tuto Quiroga (@tutoquiroga) October 18, 2026

Nacido en 1933, el ingeniero Jorge Quiroga Luizaga falleció a los 93 años y fue padre de cinco hijos. Entre otras posiciones, fue embajador de Bolivia en Malasia.

Su último acto público conocido fue el 3 de octubre en Cochabamba, cuando recibió un homenaje organizado por exalumnos del Colegio La Salle a la promoción de 1950. En esa ocasión, el expresidente dedicó un mensaje de reconocimiento a su padre y recordó que él pasó por el mismo colegio que el escritor Mario Vargas Llosa.

Trayectoria de Jorge "Tuto" Quiroga

En 1997, el político Jorge "Tuto" Quiroga fue elegido vicepresidente de Bolivia, acompañando al general Hugo Banzer Suárez, y se convirtió en uno de los vicepresidentes más jóvenes de la historia del país. El 7 de agosto de 2001 asumió la Presidencia de la República tras la renuncia de Banzer por motivos de salud y gobernó hasta el 6 de agosto de 2002.

Durante su gestión, enfrentó una difícil situación económica y social, promovió medidas para reactivar la economía y buscó impulsar las exportaciones de gas natural. También continuó las políticas de erradicación de cultivos de coca, que generaron conflictos con sectores campesinos.

Después de dejar la Presidencia, Quiroga continuó participando activamente en la política boliviana. Fue candidato presidencial en distintas elecciones y se consolidó como un crítico de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), especialmente de Evo Morales.

En 2019 desempeñó brevemente funciones como representante internacional del gobierno transitorio de Jeanine Áñez. En 2025 volvió a postularse a la Presidencia como candidato de la alianza Libre, llegó a la segunda vuelta electoral, pero fue derrotado por Rodrigo Paz. Su trayectoria se caracteriza por su formación técnica, su orientación económica liberal y su prolongada participación en la vida política nacional

FUENTE: Con información de Jorge Tuto Quiroga Ramírez /La Razón/Correo del Sur