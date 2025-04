Informe Otálvora: Rubio se reserva control de ayuda internacional de EEUU

Además, la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, realizó un periplo que incluyó a El Salvador, Colombia y México. El secretario de Defensa Pete Hegseth visitó Panamá. El secretario del Tesoro Scott Bessent fue a Buenos Aires el día que Trump recibía en la Casa Blanca a Bukele. Y Richard Grenell, el Enviado del presidente para Misiones Especiales se reunión con Nicolás Maduro.

*****

Una de las ausencias más notorias en la agenda del gobierno Trump hacia Latinoamérica es Brasil. Consultado el Departamento de Estado sobre contactos del secretario Rubio o del subsecretario Landau con altos funcionarios de Brasil, un vocero informó el 14ABR25 que “altos funcionarios del gobierno estadounidense de la interagencia se han reunido con sus homólogos brasileños desde que el presidente Trump asumió el cargo”. Se conoce que el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, mantuvo un contacto telefónico con el ministro de exteriores brasileño Mauro Vieira. El vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin ha mantenido comunicaciones con el secretario de Comercio de EEUU Howard Lutnick y juntos crearon un grupo de trabajo técnico sobre el asunto de los aranceles.

El ministro de exteriores de Lula pareciera poco interesado en una aproximación al gobierno de EEUU. De hecho, prefirió viajar a Cabo Verde, África, en vez de asistir el 10MAR25 a la Asamblea General extraordinaria que la OEA realizó en Washington para votar por el nuevo Secretario General de la organización.

*****

EEUU ya estaría informando a algunos gobiernos de la región sobre su decisión de reducir el aparato diplomático en cada uno de ellos. Reducción del número de funcionarios diplomáticos y consulares, cierre de oficinas y consulados e incluso de misiones diplomáticas, son acciones que están en la lista que en breve comenzará a materializar el Departamento de Estado a nivel mundial.

El portal brasileño “Relatorio Reservado” indicó el 24ABR25 que la cancillería de Itamaraty ya conocía la decisión estadounidense de reducir el personal en Brasilia, cerrar su oficina diplomática en Belo Horizonte y eliminar un consulado, probablemente el localizado en Recife.

*****

El 20ABR25 el periódico The New York Times informó sobre un supuesto proyecto de reforma total del Departamento de Estado que desde el día anterior circulaba intensamente en Washington. El documento carecía de identificaciones oficiales, llevaba por nombre “Executive Order on the Strategic Reform and Reorganization of the U.S. Department of State” y describía una larga serie de decisiones incluyendo su fecha de aplicación, reformando integralmente la estructura y el funcionamiento de la diplomacia estadounidense. Desde la eliminación de las operaciones en África que pasarían a manos de la Casa Blanca, la disolución de los actuales buros regionales que pasarían a ser sólo cuatro “cuerpos”, la reducción del aparato diplomático en Canadá y la disolución de las oficinas actuales sobre temas canadienses, el supuesto borrados de Orden Ejecutiva establecía el cierre de oficinas dedicadas a asuntos de democracia, derechos humanos, cambio climático, migraciones, diplomacia pública, entre otros. Los nuevos diplomáticos a ser contratados estarían especializados en zonas geográficas específicas y se pondría fin a la rotación del personal entre misiones en distintas regiones. El programa de becas Fulbright sería eliminado de hecho al limitarlo a interesados en estudios de “seguridad nacional”.

Sobre la ayuda internacional, el proyecto hecho circular sin autoría, mantenía las funciones en el Departamento de Estado pero creaba un control directo desde la Casa Blanca. “La Oficina de Asuntos Humanitarios (BHA, por sus siglas en inglés) asumirá todas las tareas de misión crítica que anteriormente realizaba la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y la oficina servirá directamente bajo la supervisión de la División de Eficiencia Gubernamental (GED) [apéndice del DOGE creado por Elon Musk] del Departamento de Estado. Todos los puestos y deberes deben recibir la aprobación explícita por escrito del Presidente de EEUU, supeditada a la aprobación de una revisión de GED para garantizar que ninguna función relacionada con la ayuda humanitaria bajo la BHA se superponga con los deberes asignados a cualquier otra oficina u oficina. Se aplicará un escrutinio estricto de la apertura de nuevos puestos o de la ampliación de funciones para garantizar la eliminación total del despilfarro, el fraude y el abuso”.

El documento fue rápidamente calificado como un “fake news” por el secretario Rubio quien afirmó que el NYT había sido víctima de un engaño, pero las especificaciones del texto de dieciséis páginas delataban que en su redacción habían participado personas involucradas con el aparato de política exterior. Se trataba quizás, de una propuesta radical, no compartida por Rubio.

En mentideros políticos de Washington corrió la especie, reseñada por el portal Government Executive, según la cual el documento de la “reforma estratégica” del departamento de Estado habría sido filtrada a los medios por Pete Marocco, el militante trumpista encargado de destruir USAID y de quien Rubio acababa de deshacerse unos días antes. La pugna entre Rubio y el mundo MAGA del trumpismo apareció en la escena de la reforma del Departamento de Estado

*****

El 22ABR25 Rubio publicó una declaración oficial denominada “Construyendo un Departamento de Estado para América Primero”. Anunció un “plan integral de reorganización que modernizará el Departamento” basado en un enfoque que “fortalecerá al Departamento desde sus cimientos, desde las oficinas hasta las embajadas. Se consolidarán las funciones regionales para aumentar su funcionalidad, se eliminarán las oficinas redundantes y se eliminarán los programas no estatutarios que no se ajusten a los intereses nacionales fundamentales de EEUU”. Aparte de un organigrama que reflejaría los cambio por venir, Rubio no dejó saber los aspectos concretos de la reforma que se dispone a ejecutar, aunque el gráfico evidencia que las relaciones con África seguirán en manos del Departamento de Estado, y los temas ambientales, derechos humanos, democracia, trabajo, refugiados, migraciones y salud globales continuarán contando con sus respectivos niveles operativos en el Departamento. El organigrama tiene un detalle llamativo: Rubio tendría la doble condición de “Secretario de Estado” y de “Administrador de USAID”.

*****

La existencia de la agencia estadounidense de ayuda internacional USAID estaba marcada desde antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca el 20ENE25. Entre las órdenes ejecutivas redactadas con meses de anticipación y que Trump firmó el primer día de su segundo mandato estuvo una en la cual ordenó “la suspensión de 90 días en la asistencia para el desarrollo exterior de EEUU para evaluar la eficiencia programática y su coherencia con la política exterior de EEUU”. La Orden Ejecutiva argumentaba que “la burocracia de ayuda exterior de EEUU no está alineada con los intereses estadounidenses y, en muchos casos, son antitéticas a sus valores. Sirven para desestabilizar la paz mundial al promover ideas en países extranjeros que son directamente contrarias a las relaciones armoniosas y estables dentro y entre los países”. Por ello anunciaba que “es política de EEUU que no se desembolse más asistencia exterior estadounidense de una manera que no esté plenamente alineada con la política exterior del Presidente de EEUU”.

La aspiración de los ideólogos de MAGA de poner fin a USAID engranó con la línea de podar el aparato estatal puesta en manos de Elon Musk. La operación de recorte de gasto publico ejecutada por Musk encontró en USAID un filón de gastos poco justificables cuya difusión servía, además, para ganar popularidad a la operación masiva de recortes presupuestario ejecutada por el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE. La operación de revisión y desmantelamiento de USAID había sido confiada a Pete Marocco, un viejo operador de Trump militante del MAGA y poco amigo de USAID. Miles de contratos a nivel planetario fueron finalizados, innumerables órdenes de pago fueron congeladas y decenas de miles de empleados fueron despedidos. Programas humanitarios a lo largo del mundo quedaron sin fondos.

El 03FEB25 Musk, quien en aquellos días actuaba como virtual vocero oficial, anunció que Trump le había autorizado a disolver USAID. La decisión significaba el cierre de la principal herramienta de diplomacia blanda de EEUU, lo cual no era compartido por Marco Rubio. A pocas horas del anuncio de Musk, Rubio declaró a los medios desde El Salvador que había sido designado administrador interino de USAID. Rubio compartía la necesidad de una limpieza de la lista de operaciones de USAID pero no era partidario de su eliminación, considerando que se trataba de imponer una conducción políticamente conectada con los objetivos del Departamento de Estado y en todo caso, con el gobierno en ejercicio. Trump aceptó que Rubio dirigiera el desenlace de USAID la cual se efectuaría desde el Departamento de Estado a donde fue llevado Marocco oficialmente en condición de subadministrador de USAID.

El 13ABR25 corrió en Washington el rumor sobre la destitución de Marocco la cual fue lacónicamente confirmada al día siguiente. Corren versiones según las cuales Rubio habría logrado el respaldo de la Casa Blanca para deshacerse de Marocco. Rubio secundó la poda realizada por Marocco y Musk pero haciendo uso de las facultades dadas por Trump, habría estado reactivando línea de financiamiento a proyectos de interés, como el apoyo a la oposición cubana.

Para Rubio el caso de USAID y Marocco es, por lo menos, el segundo enfrentamiento abierto contra los sectores MAGA del gobierno Trump. El primero de ellos fue la puja por la conducción de la política hacia Venezuela en la cual debió enfrentarse a Richard Grenell, el Enviado del presidente para Misiones Especiales quien era el candidato MAGA para ejercer como Secretario de Estado.

Hacerse del control de los recursos de la ayuda internacional de EEUU y de su destino jugando con las gorras de secretario de Estado y de administrador de USAID, así desinflar las posiciones favorables a negociar con Maduro y regresar a la política de sanciones petroleras al régimen chavista, parecieran cuotas ganadas por Rubio en medio de la segmentada administración por caos que impera en la diplomacia estadounidense actual.

*****

Los máximos jefes diplomáticos de Rusia y China, Sergey Lavrov y Wang Yi, coincidieron a Brasil el 27-28ABR25. Además de reuniones bilaterales con la cancillería brasileña, ambos participaron en la reunión de ministros de exteriores del grupo de los BRICS, en un encuentro preparatorio a la cumbre de mandatarios que tendrá lugar en Río de Janeiro el 06-07JUL25.