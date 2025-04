Periodista Mario Andrés Moreno abandona Mega TV

"¿Cómo están? Siempre doy noticias, pero hoy la noticia soy yo. Los saludo para contarles que regresando estoy de mis vacaciones con mi familia y he tomado una decisión: voy a terminar mi relación con Mega TV y con SBS Radio. ¿Y por qué lo he decidido? Porque es así, es mi decisión unilateral, después de consultarlo con mi esposa, con mi familia y, por supuesto, después de pedir dirección a Dios", expresó el conductor en un video.

"Claro que es una decisión difícil, pero la tomo con mucha objetividad, humildad y sobre todo impulsado por las circunstancias que están aquejando a la compañía que me ha prestado su micrófono en sus múltiples emisoras de radio en todo el país y su cámara de televisión por los últimos 10 años, una década ya, increíble", agregó Moreno.

"Mega TV se está transformando"

A juicio del periodista, los medios de comunicación están atravesando transformaciones producto de los avances tecnológicos.

"La razón: ustedes lo saben, los cambios que son imposibles de ocultar o negar, que ustedes están viendo diariamente en la industria de la comunicación lineal como la radio, la televisión, no solamente en español, también en inglés; está sucediendo en todo nuestro medio de comunicación y Mega TV no es la excepción", dijo el presentador de noticias.

"Mega TV se está transformando y seguro que se está reinventando para subsistir en este mundo tan cambiante y tan complicado en la actualidad, con la tecnología en los medios de comunicación", añadió.

Trayectoria y futuro

Tras ello, adelantó que próximamente dará a conocer cuál será su nuevo proyecto profesional.

"De mi parte, les digo que pronto los voy a estar nuevamente visitando para contarles sobre nuestro siguiente paso en esta hermosa carrera de la comunicación, que ya va por 35 años; no me lo puedo negar, todos aquí, en la ciudad de Miami: los primeros cinco en Caracol Radio, en 1991, cuando llegué; 20 años más en Univisión, Galavisión, Telefuturo y Canal 23; y los últimos 10 años en Mega TV y SBS Radio, por lo cual me siento un privilegiado, un bendecido y no puedo estar más agradecido, primero, con Dios; después, con estas empresas y sus dueños; y por supuesto, lo más importante, con ustedes por aceptar, confiar y premiar mi forma de comunicar", expresó el periodista colombiano.