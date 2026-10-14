miércoles 14  de  octubre 2026
SANCIONES

Jorge Rodríguez, ficha clave del chavismo, exonerado de sanciones por EEUU

La información la suministró la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. Rodríguez ingresó a la lista de la OFAC en septiembre de 2018

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Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.de Venezuela 

AFP
Por Valeria Montero

WASHINGTON. El Departamento del Tesoro de EEUU levantó este miércoles las sanciones económicas contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional afín al chavismo y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El nombre de Jorge Rodríguez fue eliminado de la lista de sancionados, informó la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro estadounidense, sin explicar las razones.

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La OFAC es la agencia encargada de investigar y determinar la inclusión o eliminación de una persona, entidad o empresa en la "lista negra" del Tesoro.

Sacar a una persona de la lista de la OFAC no implica automáticamente el levantamiento de otras restricciones, por ejemplo, una retirada del visado para viajar o transitar por Estados Unidos.

Jorge Rodríguez ingresó a la lista de la OFAC en septiembre de 2018.

Noticia en desarrollo

FUENTE: Con información de AFP

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