EEUU afirma que regímenes de Chávez y Maduro manipularon elecciones, señalan a Jorge Rodríguez

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.

WASHINGTON. - El presidente de EEUU , Donald Trump, afirmó que los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro armaron un plan para manipular los resultados de las elecciones en Venezuela con las máquinas de votación electrónicas entre 2004 y 2024, con base en documentos desclasificados.

Trump hizo referencia al informe de la Agencia Central de Inteligencia ( CIA , por sus siglas en inglés” elaborado el 29 de junio con información recopilada durante casi dos décadas, en su alocución desde la Casa Blanca que se centró en supuestas vulnerabilidades en el sistema electoral estadounidense.

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"Existía un complot específico para favorecer enormemente al corrupto régimen de Venezuela", afirmó Trump.

El documento desclasificado señala a la empresa británica Smartmatic, encargada de la plataforma tecnológica durante esos años y con la cual Jorge Rodríguez, actual presidente del parlamento venezolano, se vinculó como presidente del CNE. EEUU se desvinculó de esa compañía en 2007.

Con el título “Resumen de informes de inteligencia seleccionados de 2004-2020 sobre las capacidades de Venezuela para manipular el voto electrónico”, el informe aclara que reúne reportes considerados relevantes y no constituye una nueva evaluación definitiva de toda la información disponible.

No obstante, reaviva controversias sobre los procesos electorales de las dos décadas, de cara a posibles elecciones en este 2026.

EEUU sobre elecciones en Venezuela

Uno de los procesos electorales aludidos en el informe es el de las presidenciales de 2012, cuyos resultados favorecieron a Chávez, electo en 1999 y que no asumió por un cáncer del que murió en Cuba.

Según el documento de la CIA, antes de esos comicios la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la empresa Smartmatic habrían participado en un supuesto plan para alterar resultados mediante máquinas de votación previamente programadas.

Estos organismos trabajaron para "manipular resultados electorales usando máquinas de votación preprogramadas", indica el reporte.

El informe señala que Venezuela tenía "probablemente cierta capacidad" para manipular sistemas de votación electrónica dentro del país, incluidos los sistema de la empresa británica Smartmatic.

La empresa de tecnología electoral cesó sus operaciones en Venezuela en 2018, tras acusar públicamente al régimen de Maduro, entonces al mando de Venezuela, de "inflar la participación electoral en más de un millón de votos" durante las elecciones legislativas de 2017, destaca el análisis de la CIA.

Otra evaluación de la CIA

Pero el informe de la CIA cita fuentes -cuyo nombres no revela- que apuntan a un plan en septiembre de 2020 para manipular las elecciones a la Asamblea Nacional de ese año, en la que máquinas de votación virtual reemplazarían votos legítimos con otros manipulados, al mantener la apariencia de que eran reales.

Sin embargo, el informe advierte que de la "evaluación base de la CIA sobre las elecciones de 2012 no hay evidencia definitiva de fraude electrónico" y que "el régimen no tuvo que recurrir a un grave fraude para ganar las elecciones de diciembre de 2020 a la Asamblea Nacional", según la información.

Las dudas sobre la transparencia de los procesos electorales se acentuaron tras la elección de la inconstitucional Constituyente (ANC) impulsada por Nicolás Maduro, en agosto de 2017, luego de que fue disuelta la Asamblea por el Tribunal Supremo lo que generó protestas ciudadanas y la salvaje represión con cientos de jóvenes muertos.

FUENTE: Con información de EFE, lapatilla.com