El 21 de septiembre de 2018, durante el Examen Periódico Universal de Cuba en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el embajador cubano ante ese organismo, Pedro Luis Pedroso Cuesta, dijo: “Nuestro país no aceptará observadores. Amnistía Internacional no entrará en Cuba y no necesitamos su asesoría”. Apenas un mes más tarde, diplomáticos cubanos encabezaron un “acto de repudio” en las Naciones Unidas, cancelando la discusión en curso sobre los presos políticos en Cuba.