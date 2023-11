Respuesta a las mentiras del canciller cubano Bruno Rodríguez en la ONU

Sin embargo, desde Cuba la realidad se palpa distinto. Y las razones para que la población de la isla siga hundida en miseria, mientras las "autoridades" viven a placer y plenitud, no es más que ineficiencia del castrocomunismo, como lo explica en una carta enviada a DIARIO LAS AMÉRICAS una nativa de Cuba.

Embed - UN Side Event on the Human Rights Situation in Cuba

Carta integra de Sirley Ávila León:

Mi nombre es Sirley Ávila León. Fui miembro de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el Municipio Májibacoa de de la Provincia Las Tunas, Cuba durante tres mandatos, 7 años y medio. Fui electa por la comunidad donde vivía, el Barrio Limones.

Desde mi posición pude hacer un estudio demográfico del barrio donde me di cuenta la situación crítica de los campesinos por la centralización del gobierno en la compra de sus productos mediante una empresa estatal del Ministerio de la Agricultura llamada Acopio, que no permitían que los campesinos comercializaran su producción libremente, y estos perdían las cosechas por no recogerlas a tiempo y cuando la recogían se tardaban hasta un año para pagarles, por lo que los campesinos tenían una situación crítica para cubrir sus necesidades y de vivienda.

Además, hacía falta una escuela primaria, porque habían niños que caminaban más de 9 km para asistir a la escuela. Debido a mi reclamo sufrí varios atentados a la propiedad, detenciones arbitrarias y trataron de asesinarme o ejecutarme extrajudicialmente por orden de la Seguridad del Estado cubana. Esto ocurrió en dos ocasiones, la primera prendieron fuego a mi cama y mí habitación en medio de la noche, la segunda fue un ataque a machetazos en el 2015 donde sólo Dios me salvó la vida, porque me dejaron más de 8 horas sin atención médica esperando que muriera. Ahí me di cuenta cómo el Estado cubano utiliza a los médicos y la medicina con fines de tortura y ejecuciones extrajudiciales. En mi cuerpo están las marcas de las torturas y malas prácticas de los médicos, mandados y supervisados por la Seguridad del Estado.

Mi preocupación por los derechos humanos es que el estado cubano fue revisado por última vez en el 2018 en aquel momento Cuba recibió 339 recomendaciones de los estados miembros de la ONU de los cuales aceptó 226 tomó nota de 83 y rechazó 30. Luego de cumplirse 5 años de su evaluación las violaciones a los derechos humanos han incrementado en la isla. Así lo pudo ver el mundo entero, en el marco de diversas movilizaciones populares, principalmente, la histórica movilización del 11 de julio de 2021 (11J), que concluyó con un saldo de más de 700 personas detenidas, entre ellas menores de edad.

Al analizar la Constitución de la República de Cuba, el irrevocable sistema socialista y las restricciones a la libertad de expresión y reunión se comprueban las violaciones a los derechos humanos, la censura a la libertad de expresión de la población cubana.

En Cuba, la persistencia y agravamiento de situaciones de represión, hostigamiento, allanamiento, detenciones arbitrarias, vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión en diferentes ámbitos de la vida social es una realidad.

El dictado de los decretos 349 (que regula y limita la libertad de expresión artística) y 370 (que establece sanciones a la libre distribución de información a través de internet) dieron lugar a reiterados y severos episodios de represión, detenciones arbitrarias, captura y ruptura de materiales de trabajo.

Tomando en cuenta que Cuba forma parte del Consejo de Derechos Humanos esto agrava la situación porque desde esa posición son cómplices de otros violadores de los derechos humanos en el mundo, degradando el funcionamiento de esta entidad internacional. El gobierno cubano ha convertido a Cuba en un santuario para terroristas donde los entrenan brindan apoyo logístico y de inteligencia, exportan mercenarios, continúan traficando con personas a través de las brigadas internacionalistas.

Según un informe del Observatorio Cubano, www.observacuba.org y Alianza Regional http://www.alianzaregional.net/ el 88% del pueblo de Cuba está y vive en la pobreza extrema, debido a la centralización y el bloqueo interno del gobierno de Castro, que no permite el desarrollo económico individual, los productores son afectados con los problemas estructurales del Estado, que por su burocratismo dificulta el acceso de los cubanos a la comida. Las carnes, hortalizas, granos, leche y sus derivados, son un lujo que pocos privilegiados pueden adquirir, porque el estado paga salarios simbólicos que no le permiten a empleados y jubilados vivir dignamente ni alimentar a sus hijos, incumpliendo con los derechos sociales y económicos que dice respetar y como consecuencia a la crisis aumentando la criminalidad en todo el país.

Muchas gracias.