Mascherano sobre duelo del Inter Miami con PSG: "No somos ilusos, pero no nos maten de antemano"

"No somos ilusos y sabemos que alrededor del partido somos el equipo más débil, eso está claro, pero no implica que nos maten de antemano", demandó el joven timonel argentino en la conferencia de prensa previa al duelo del domingo en Atlanta.

"Vamos a enfrentar a un rival de un poderío único, de los mejores que hay en el mundo", dijo 'El Jefecito' sobre el flamante ganador de la Liga de Campeones europea. "Pero por qué no intentar hacer el mejor partido posible, prácticamente el partido perfecto para nosotros, y alguna chance para pasar la eliminatoria".

"Si hay un deporte que te da posibilidades de competir contra equipos de mayor jerarquía es el fútbol. Por eso es tan lindo, lo queremos tanto y lo mira tanta gente", estimó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Major League Soccer (@mls)

Mascherano no quiso adentrarse en las numerosas narrativas alrededor de este duelo en el estadio Mercedes Benz, incluido el reencuentro de Lionel Messi con un exequipo y un antiguo entrenador, Luis Enrique, con quien tuvo alguna sonada disputa en medio de tres exitosas temporadas juntos en el Barcelona.

"Todo lo que gira alrededor de Leo genera una exposición muy grande", recordó Mascherano. "Lo más importante es que Leo está bien y Leo juega para nosotros y eso es lo que más tranquilo nos deja".

"Y luego será un partido de fútbol. A veces se le da más importancia desde fuera que desde los propios protagonistas, que lo que intentamos es hacerlo de la mejor manera", expuso.

El propio Mascherano también afronta un duelo de estrategas frente a su antiguo mentor y amigo Luis Enrique.

"Luis fue uno de los mejores entrenadores que tuve en mi carrera y además me une una relación personal con él, inclusive hasta familiar. Tenemos una relación muy fuerte", afirmó.

¿El grande de la MLS?

Con sólo seis años de vida en la liga norteamericana (MLS), el Inter es el único representante del país anfitrión en los octavos del Mundial tras superar un grupo en el que pasó por delante del Oporto.

Aunque el gran objetivo está cumplido, Mascherano pidió a su plantel que mantenga la ambición frente a una oportunidad quizás única.

"No podemos pensar que ya lo hicimos y tirar el partido. Todo lo contrario. No sé cuántas veces tendremos la posibilidad como club de jugar con un rival como el PSG", remarcó.

El PSG "tiene una jerarquía enorme, pero no es un equipo perfecto, no existe el equipo perfecto. Se le puede hacer daño", dijo Mascherano, que no confirmó si el lateral español Jordi Alba regresará a la titularidad tras sus problemas físicos.

FUENTE: AFP