"La frontera es una oportunidad para crecer juntos": mensaje de embajador de Colombia en Venezuela

Jorge Jaller, embajador de Colombia en Venezuela, envió un emotivo mensajes a todos los participantes de la la cuarta edición del Gran Encuentro de la Frontera, "Visión Nueva Frontera 2026", celebrado en la ciudad de Cucuta, y promovido por la Cámara Colombo Venezolana y la Gobernación de Norte de Santander.

El encuentro reunió durante dos jornadas a altos funcionarios gubernamentales, directivos gremiales y empresarios de ambos países, sirviendo además como antesala a la Milagro Week, iniciativa organizada por el Gobierno colombiano para atraer capitales internacionales hacia sectores estratégicos.

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En un mensaje oficial grabado desde su residencial oficial, en Caracas, agradece la participación y destaca que los 2.219 kilómetros de frontera no dividen, sino que unen a ambos países, definiendo la relación como la de "pueblos siameses" y "hermanos".

En el mismo propone avanzar hacia una plataforma binacional y una zona franca conjunta que potencie a la región como "la mejor esquina de América", además de plantear la meta de generar oportunidades de desarrollo para un mercado conjunto de 83 millones de habitantes.