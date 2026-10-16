viernes 16  de  octubre 2026
Encuentro

"La frontera es una oportunidad para crecer juntos": mensaje de embajador de Colombia en Venezuela

En un mensaje oficial el embajador de Colombia destaca que los 2.219 kilómetros de frontera no dividen, sino que unen a ambos países

Jorge Jaller, embajador de Colombia en Venezuela.

Jorge Jaller, embajador de Colombia en Venezuela.

FOTO EMBAJADA DE COLOMBIA EN VENEZUELA
Por Elena Moreno

Jorge Jaller, embajador de Colombia en Venezuela, envió un emotivo mensajes a todos los participantes de la la cuarta edición del Gran Encuentro de la Frontera, "Visión Nueva Frontera 2026", celebrado en la ciudad de Cucuta, y promovido por la Cámara Colombo Venezolana y la Gobernación de Norte de Santander.

El encuentro reunió durante dos jornadas a altos funcionarios gubernamentales, directivos gremiales y empresarios de ambos países, sirviendo además como antesala a la Milagro Week, iniciativa organizada por el Gobierno colombiano para atraer capitales internacionales hacia sectores estratégicos.

Lee además
La sede de la embajada de Colombia ante Israel es fotografiada en Jerusalén el 14 de octubre de 2026.
DIPLOMÁCIA

Colombia oficializa su embajada en Jerusalén y se suma a un reducido grupo de diez países
El capturado dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores junto con el expresidente de Colombia Gustavo Petro y  su esposa, la primera dama Verónica Alcocer, en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 18 de noviembre de 2023.
NARCOTRÁFCO

EEUU confirma que monitorea denuncias sobre ex primera dama de Colombia por vuelos con narcóticos a Venezuela

En un mensaje oficial grabado desde su residencial oficial, en Caracas, agradece la participación y destaca que los 2.219 kilómetros de frontera no dividen, sino que unen a ambos países, definiendo la relación como la de "pueblos siameses" y "hermanos".

En el mismo propone avanzar hacia una plataforma binacional y una zona franca conjunta que potencie a la región como "la mejor esquina de América", además de plantear la meta de generar oportunidades de desarrollo para un mercado conjunto de 83 millones de habitantes.

Temas
Te puede interesar

De la Espriella advierte que no tolerará violencia en el paro nacional

Carlos Vives se presenta en concierto en París para víctimas del sismo en Colombia

Abelardo de la Espriella ordena investigar presunto uso de aviones estatales para trasladar dinero entre Colombia y Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotografía de archivo del 19 de julio de 2018 del actor estadounidense RJ Mitte durante la alfombra roja del estreno de la cuarta temporada de la serie de televisión Better Call Saul en San Diego (Estados Unidos).  
DUELO

Confirman causa de muerte del actor RJ Mitte, famoso por su rol en "Breaking Bad"

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante un acto a principios de septiebre.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU sanciona al Banco Internacional de Comercio de Cuba por servicios a Irán

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con periodistas.
NOTICIA

Congresista Salazar afirma que Trump firmaría ley para legalizar a ciertos inmigrantes

Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia.
A FONDO

Ecopetrol y viajes a Venezuela: los interrogantes alrededor de la exprimera dama colombiana

Pleno de la Comisión de Miami Beach. 
DUDA LEGAL

Miami Beach busca frenar el precedente que permitiría torres de 519 pies bajo la Ley Live Local

Te puede interesar

La alcaldesa Christi Fraga durante la presentación del Estado de la Ciudad de Doral.
Estado de la Ciudad

Christi Fraga habla del temor migratorio en Doral y del impacto en los comercios

Por Daniel Castropé
El secretario de Estado, Marco Rubio, durante un acto a principios de septiebre.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU sanciona al Banco Internacional de Comercio de Cuba por servicios a Irán

Pleno de la Comisión de Miami Beach. 
DUDA LEGAL

Miami Beach busca frenar el precedente que permitiría torres de 519 pies bajo la Ley Live Local

Celebración del 41 aniversario de Radio Mambí.
ANIVERSARIO

Radio Mambí celebra 41 años y toma nuevo impulso en Miami

Un cóctel acompaña las preparaciones que llegan a la mesa para compartir. video
SABORES COMPARTIDOS

Del río a la azotea: cuatro maneras de saborear Miami