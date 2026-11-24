En Cartagena se viven horas de pánico por la toma de rehenes en supermercado Éxito

CARTAGENA .- Un grupo de hombres armados y encapuchados mantiene como rehenes a varios clientes y trabajadores del supermercado Éxito, en Cartagena, Colombia.

De acuerdo con las primeras informaciones, se trataría de un intento de robo frustrado que terminó con varias personas retenidas dentro del establecimiento.

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La Policía Nacional mantiene un operativo para atender la emergencia.

Hasta el momento, se desconoce la cantidad exacta de rehenes y si hay personas heridas o detenidas.

Detalles del incidente

El asalto comenzó en la mañana del martes 24 de noviembre de 2026 en el almacén Éxito ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, en el sector comercial de La Castellana, Cartagena.

Según reportes de medios como NTN24 e Infobae, varios sujetos armados irrumpieron en el local y quedaron atrincherados con clientes y empleados luego de la rápida llegada de las autoridades.

Videos difundidos desde el exterior muestran a varias personas sentadas y con las manos atadas frente a los ventanales que dan hacia la vía pública.

La Policía Metropolitana de Cartagena evacuó a parte de los presentes y mantiene un cerco operativo rodeando el establecimiento para controlar la emergencia y negociar o intervenir.

La noticia continúa en desarrollo y las autoridades aún no han confirmado el número exacto de personas retenidas ni si se registran heridos.

Las llegadas al aeropuerto de la famosa ciudad costera se suspendieron por operaciones de la fuerza pública, informó la autoridad aérea colombiana.

Según medios locales, los secuestrados piden casi dos millones de dólares, dos autos blindados y vía libre para ir hacia Barranquilla, a 130 km de Cartagena.

El presidente Abelardo de la Espriella promueve una política de mano dura contra los criminales, con letales bombardeos y redadas, pero la violencia en el país no da señales de ceder en los últimos meses.

El mandatario de Colombiainformó que un grupo de asaltantes mantiene 25 rehenes en un supermercado de la turística Cartagena.

Los criminales pretendían asaltar un vehículo blindado en un centro comercial pero, tras un aviso a la policía, se refugiaron y tomaron a una treintena de rehenes en un supermercado, de los cuales cinco ya fueron liberados.

"Nos les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores", informó De la Espriella en una rueda de prensa.

Confirmó la liberación de cinco mujeres adultas mayor.

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FUENTE: Con información de NTN24/Infobae/AFP