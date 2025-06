María Carolina Hoyos espera un milagro para su hermano, el senador Miguel Uribe Turbay

Refirió que al senador Uribe Turbay lo han ayudado varios factores: su atacante estaba más abajo que él, la ambulancia que lo llevó muy pronto a un centro médico; estaban los especialistas que se requerían pese a ser un sábado por la tarde. Está atendido por los mejores médicos y el político de 39 años "se ha cuidado, ha hecho ejercicio y tenía fe, que seguro lo mantiene fuerte".

Informó que Nidia Quintero, abuela suya y de su hermano, fue hospitalizada en la misma clínica donde está el senador debido a una afección respiratoria.

Dolor en la familia

María Carolina Hoyos Turbay señaló que ha tenido los peores días de su vida. Ella y el senador Uribe Turbay son hijos de la periodista Diana Turbay, asesinada por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria e hija del expresidente colombiano Julio César Turbay Ayala.

"Para mi familia esto es doblemente doloroso porque la guerra nos ha tocado la puerta más de una vez. Después del asesinato de mi mamá, mi alma quedó mucho más expuesta a lo bueno, a lo malo, a los pequeños detalles... y ahora encaro cosas que nunca me imaginé tener que volver a vivir. Desde el atentado he visto muchas fotos de mi mamá, de mi hermano, de los tres juntos. Y pienso: Ella está muerta, él está casi muerto, y yo estoy sola”, relató.

Añadió que tiene a su mamá metida en la cabeza y en su alma: "Nunca había soñado tanto con ella como estos días y estoy absolutamente convencida de que ella no había tenido tanto trabajo desde que murió. Sé que las mamás, donde estemos y como estemos, vamos a interceder por nuestros hijos".

Hoyos Turbay contó que el atentado contra su hermano la devolvió a su peor momento: a 17 años cuando secuestraron y a los 18, cuando mataron a su madre. "Emocionalmente volví a eso. Me duele cada célula de mi cuerpo. Me he mantenido firme, con mucha fe, porque soy creyente, pero también porque me he dado cuenta de la solidaridad de la gente", expresó.

Como un hijo

En la entrevista, la directora de la Fundación Solidaridad por Colombia dijo que Miguel Uribe Turbay es como si fuera su hijo.

"Me acuerdo perfectamente el día en que fui al laboratorio con mi mamá, por la prueba de embarazo. Yo tenía 13 años, 14 cuando él nació. Acompañé a mi mamá durante todo el embarazo y cambié las muñecas -todavía jugaba con ellas- por Miguel. He sido maternal desde chiquita, y para mí era divertido acompañar a mi mamá a tener a su niñito. Yo escogí la vestimenta del primer día, soñaba con poderlo cargar, bañarlo, cambiarle el pañal", contó.

Agregó que fue una experiencia maravillosa, pero también dolorosa: " Cuando matan a nuestra mamá, él se va con su papá y yo con el mío. Yo perdí a mi mamá, pero también a mi hermano e hijo. Menos mal mi abuela Nidia garantizó que esa relación se mantuviera, y pasamos juntos las Navidades, los cumpleaños, el día de la madre... Nunca perdimos el contacto, pero el momento del adiós fue absolutamente pavoroso. Me rompió todo".

