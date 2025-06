María Corina Machado agradece al subsecretario de Estado "contundente discurso" ante la OEA

La dirigente agregó que la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos no son simbólicas. Indicó que se trata de compromisos vinculantes que "deben guiar las acciones diarias del Consejo Permanente, del Secretario General y de todos los funcionarios de la OEA".

Machado aseguró que cuando Cuba, Nicaragua y Venezuela logren la libertad, "recordaremos quiénes se mantuvieron firmes y quiénes miraron hacia otro lado".

Por su parte, el subsecretario Christopher Landau respondió a María Corina Machado que se sintió honrado por sus palabras.

"Yo solamente proclamé la obvia verdad en un foro internacional que quizás no esté muy acostumbrado a oírla. Mientras tanto, tú arriesgas tu propia vida todos los días frente a un régimen violento, criminal e ilegítimo. Tu querida Venezuela, que me acogió de joven hace 40 años, ha sufrido una larga e inimaginable pesadilla. Pero todas las pesadillas eventualmente llegan a su fin. Tú puedes alzar la cabeza ante el mundo y ante Dios. Los cómplices del régimen no pueden decir igual", expresó el funcionario de la administración del presidente Donald Trump.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DeputySecState/status/1938727098371248568&partner=&hide_thread=false Estimada María Corina,

Me honran tus palabras. Yo solamente proclamé la obvia verdad en un foro internacional que quizás no esté muy acostumbrado a oírla. Mientras tanto, tu arriesgas tu propia vida todos los días frente a un régimen violento, criminal e ilegítimo. Tu querida ,… — Christopher Landau (@DeputySecState) June 27, 2025

Defensa de los DDHH

La dirigente venezolana también refirió que, durante una década, el exsecretario general Luis Almagro defendió los valores de la OEA sin temor ni formalismo. Agregó que Almagro llamó a las cosas por su nombre "y se mantuvo firme donde muchos optaron por el silencio" y que los ciudadanos de las Américas le deben su defensa de lo que más importa: la libertad, la democracia y los derechos humanos.

"Cuando estos principios se ignoran o se aplican selectivamente, la OEA se convierte en cómplice de los abusos que se creó para combatir. Hemos denunciado el colapso de nuestro país a plena luz del día, mientras algunos Estados miembros defienden al mismo régimen responsable. Eso no es neutralidad; es traición", sostuvo la líder venezolana.

Embed

Embed

FUENTE: Con información e María Corina Machado