María Corina Machado: "El régimen de Maduro convirtió el trabajo en esclavitud"

La declaración surge horas después de que Maduro decidiera congelar, por tercer año consecutivo, el salario mínimo legal, vigente desde 2022, equivalente a unos 3,4 dólares mensuales. En su lugar, el régimen anunció un incremento del “bono de guerra económica”, de 90 a 120 dólares mensuales, mientras mantuvo sin cambios el bono de alimentación en 40 dólares. Ambos montos son entregados de forma discrecional y no forman parte del ingreso salarial, lo que impide que sean tomados en cuenta para calcular prestaciones sociales, pensiones o jubilaciones.

"Queridos trabajadores venezolanos, el trabajo es fuente de dignidad, de superación, de autonomía. Es lo que te permite realmente ser libre, tomar tus decisiones. Este régimen ha degradado el trabajo, lo ha convertido en esclavitud, donde no recibes retribución por tu trabajo, ni digno ni indigno. Donde además usas tu trabajo para aguantarse, quedarse en el poder. ¿Qué hace a ti con tu trabajo soportar el régimen que te convierte en esclavo? A todos los trabajadores, en especial a los trabajadores del sector público", expresó.

"Hora de actuar"

Machado alertó que el salario legal sigue siendo aplastado por la volatilidad del tipo de cambio oficial, que este 1 de mayo fue fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV) en 87,5 bolívares por dólar. Esto afecta directamente el poder adquisitivo de los trabajadores, quienes requieren más de 552 dólares para cubrir la Canasta Alimentaria Familiar, según datos del Cendas-FVM correspondientes a abril.

"Ellos saben que tú sabes que se robaron todo, que saquearon este país, incluidos tus ahorros con la inflación, tus prestaciones con sus saqueos. Ellos saben que tú no les crees en nada. Incluso cuando te dicen que nos tengas miedo, tú sabes que tú eres parte de esta Venezuela (...) Te tienen miedo porque tú sabes que este horror económico que hoy vivimos solo va a parar cuando saquemos a Maduro y el régimen del poder. Esta es la hora de actuar. No tengas miedo. Tienes que rebelarte, que desobedecer. Tú tienes el poder. El poder es nuestro", aseguró Machado, instando al pueblo venezolano a no seguir permitiendo la vulneración por parte del régimen de Maduro a sus derechos.

A ti, trabajador venezolano, el régimen te mete miedo porque TE TIENE MIEDO. Te quiere PASANDO HAMBRE, esclavo de esta tiranía.



Tú eres parte de la Venezuela que crece, te necesitamos para hacerla realidad.



Ayúdame a que este mensaje le llegue a cada trabajador y empleado… pic.twitter.com/oaYRD8giaR — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 1, 2025

FUENTE: REDACCIÓN DLA