María Corina Machado mantiene la mayor intención de voto en Venezuela, según sondeo de Meganálisis

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante su intervención en un encuentro de la oposicion en Panamá.

CARACAS.- La líder opositora, María Corina Machado , se mantiene consolidada "como la figura política con la mayor intención de voto entre los venezolanos" ante unas eventuales elecciones presidenciales. Esto según la más reciente encuesta de Meganálisis, realizada del 23 al 30 de septiembre con una muestra de 1.357 personas entrevistadas.

Ante la pregunta de por quién votarían los ciudadanos si hoy fuesen las presidenciales, Machado tiene una intención de voto de 60,6%. Hasta 6 de cada 10 electores la votarían, y su adversario más cercano, porcentualmente, no alcanza los dos dígitos. Le siguen el empresario Lorenzo Mendoza (6,7%) y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez (3,6%).

El 77.3% de los venezolanos consideran que la estabilización del país no ocurrirá sin un cambio de gobierno. "Una contundente mayoría del 78,6% exige prioritariamente la realización de elecciones presidenciales, identificando este hito como el único motor capaz de impulsar las transformaciones institucionales y económicas que requiere la nación con carácter de urgencia", señalan.

Otro aspecto revelado por el sondeo de Meganálisis es que la percepción pública sobre la gestión actual es de un rechazo tajante.

"El 95.1% de los venezolanos afirma que bajo el mando de Delcy Rodríguez no ha existido mejora alguna en sus ingresos ni en su bienestar; por el contrario, persisten los apagones, la decadencia económica y la restricción de libertades. Existe un hartazgo masivo del 89.6% hacia la continuidad del chavismo en el poder, al que la ciudadanía asocia directamente con la pobreza, la corrupción, el colapso de servicios, los abusos estatales y el deseo de emigrar", señala el estudio.

Los venezolanos son escépticos ante la tercera ronda de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, que inició en agosto bajo el auspicio de Estados Unidos. "La desconfianza en la nueva mesa de negociación alcanzó el 85.3% en septiembre. La ciudadanía percibe este decimoctavo proceso como una dilación indefinida cuyos costos recaen sobre la población, sirviendo de fachada para el surgimiento de acuerdos poco transparentes. Un 88.2% de los encuestados sostiene que unos pocos se están beneficiando económicamente de estas demoras en detrimento del país".

Meganálisis apunta que, paralelamente, el rechazo al acuerdo petrolero firmado con Estados Unidos subió al 82.1%, reflejando una clara oposición popular a pactos que no se traducen en soluciones concretas", de acuerdo con el sondeo.

Sobre Trump

La encuesta también refleja el desgaste del liderazgo internacional. "La aprobación del presidente Donald Trump se desplomó en Venezuela a un mínimo histórico del 6,9%, registrando una caída de 85,3% desde enero de 2026. El 82.7% de los encuestados expresa desconfianza hacia su figura".

De acuerdo con las conclusiones presentadas por Meganálisis, "este descontento responde a la brecha entre las expectativas de cambio generadas a principios de año y la ausencia de resultados definitivos, sumado a una retórica percibida como complaciente hacia Delcy Rodríguez y un enfoque marcadamente extractivista, centrado en el negocio petrolero".

FUENTE: Con información de Meganálisis