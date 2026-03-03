María Corina Machado mantiene favoritismo electoral en Venezuela, según encuesta

Venezolanos consideran que María Corina Machado debe regresar lo más pronto posible al país. (Foto por Oliver Contreras / AFP)

CARACAS. El más reciente sondeo de opinión pública realizado por la firma Meganálisis revela que los venezolanos están divorciados del chavismo y, por ende, del socialismo y a la par, que María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela se mantiene como la primera opción para ser la presidenta del país.

Este escenario también demuestra agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la captura de Nicolás Maduro, pero son conscientes de que le interesa más el petróleo del país suramericano que la libertad de la población. No aprueban la Ley de Amnistía porque consideran que es un fraude.

En el ámbito de la liberación de presos políticos, no valoran positivamente la Ley de Amnistía y desean un aumento de salario superior e los $100, el promedio está entre $200 a $400.

El estudio de campo se realizó entre el 18 y el 25 de febrero, con una muestra 1,021 personas, la recopilación de la información fue vía telefónica. Tienen un margen de error de más o menos, 3.07% y un nivel de seguridad de 95%.

Arrepentimiento del chavismo

94.3% se define como antichavista y 5.7% comulga con el chavismo. 85.2% no se define de izquierda y 14.8% si se percibe dentro de esta corriente política.

En la evolución del sentimiento chavista se tiene que: 53.8% alguna vez votó por ellos y 46.2% nunca lo hizo. De los que votaron por el chavismo, 89.8% se siente avergonzado y arrepentido y 10.2% están orgullosos y satisfechos.

Para 86.6% de los venezolanos, el socialismo lo que trajo fue mal vivir, retroceso y pobreza mientras que para 5,1% hubo bienestar, desarrollo y abundancia y 8.3% no sabe o no respondió la pregunta.

Estos sentimientos negativos hacia el chavismo, hacen que 90.1% no apruebe que Delcy Rodríguez esté al frente de la transición, 4.4% si le dan un voto favorable y 5.5% no emitiera opinión.

Agradecimiento a Trump es elevado

El agradecimiento a Donald Trump se mantiene, pero con tendencia a la baja.

82.9% ve positiva la imagen del presidente estadounidense, pero de enero a febrero disminuyó 9.3 puntos porcentuales. 7.6% no tiene nada que agradecer y 9.5% no dio o no supo que responder.

Los venezolanos están claros que Trump está más interesado por el petróleo venezolano y así, lo hizo saber 61.1% de los entrevistados; 6.3% opina que le interesa más la libertad de los venezolanos, mientras que 15.9 % siente que ambas cosas y 16.7% no sabe o no contestó la pregunta.

María Corina Machado en la punta

La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, se mantiene entre las preferencias de los encuestados. Es así que, en febrero, 70.6% manifestó que sería su opción para votar si las elecciones presidenciales fueran hoy. 5.6% se inclinarían por Juan Pablo Guanipa, 2.7% le darían su voto a Delcy Rodríguez, 1.9% a Diosdado Cabello, 0,3% a Edmundo González, 2.3% a otros y 16.6% no escogieron candidato.

Entre los porcentajes de febrero y enero hay variaciones. En el primer mes del año, Machado era la opción para 78.3% de los electores. Cabello en ese mismo periodo contaba con un apoyo de 3.1%, González figuraba con 1.2%, otros con 3.0%. El único renglón que subió fue el de “No sabe/No contesta que en enero tenía 14.4%.

Para 81.3% de los votantes de Machado, le urge que la líder de la oposición regresa a Venezuela lo más pronto posible, eso es, 53.3% de los venezolanos. 9.6% no le parece importante su vuelta a la Patria y 9.1% optó por no responder o esquivar la pregunta.

Si las elecciones fueran hoy, María Corina Machado arrasaría con 82.4% frente a 4.8% de Delcy Rodríguez, es decir, que hay una diferencia de más de 70 puntos porcentuales a favor de la dirigente de Vente Venezuela y 12.8% no escogería a ninguna de las dos.

Amnistía y salarios

La recién aprobada Ley de Amnistía no fue bien recibida por los encuestados. 68.4% considera que es un fraude, 13.9% opina que les hace justicia a los presos políticos y 17.7% hizo mutis ante la pregunta.

En relación con los salarios, del universo de entrevistados 35.2% aspira a ganar entre $200 a $299 mientras que, 31.9% lo ubica entre $300 y $399. Otro, 18.5% ve favorable una cifra de $400 a $499. Un 7.8% ubica el rango salarial entre $100 y $199. 6.6% se quedó callado.

En cuanto a la situación económica del hogar, 80.3% no ve mejoría, sino por el contrario observa que ha empeorado, 6.9% si siente mejoras económicas y 12.8% no sabe o no contestó.