Rechazo masivo a la continuidad del chavismo en el poder muestran los venezolanos, según encuesta

MIAMI .- La última encuesta de Megánalisis mide el índice de satisfacción salarial de los venezolanos y sirve como una bandera roja, este jueves 9 de abril, cuando Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, enfrentará su cuarta protesta de trabajadores que reclaman un sueldo digno con el cual pueden cubrir sus necesidades básicas.

La encargada del poder desde hace más de tres meses, luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas élites de EEUU, hasta el momento ha hecho caso omiso a este clamor. El salario mínimo en Venezuela, no se incrementa desde hace cuatro años y se ubica en Bs.130 mensuales, a una tasa de cambio oficial representa $0,27.

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Los cálculos que se hacen en círculos de poder y de algunos economistas ubican que un eventual aumento que podría concretarse el 1° de mayo, Día del Trabajador en Venezuela, está entre $100 a $200 sin embargo, esa cantidad es insuficiente para la masa laborar venezolana.

La negativa a la cifra, que se maneja que incluso puede ser menor y solo llegar a $80, se refleja en la encuesta de marzo de la firma Megánalisis que indagó en su sondeo de marzo con una pregunta cerrada si un salario mínimo entre $100 y $200 pagados a tasa oficial sería suficiente para cubrir las necesidades mínimas. 94,5% dela muestra dijo que No; 2,7% le parece bien y 2,8% no supo que responder.

Esta encuesta de Megánalisis se realizó entre el 24 y el 31 de marzo de este año, con un margen de error de +/-3,09%, y un nivel de confianza de 95%. El universo de encuestados abarcó a 1.007 personas inscritas en el Registro Electoral.

Encuesta: justicia y sin chavismo

Numéricamente, le encuesta demuestra la falta de confianza en la gestión de Delcy Rodríguez y del chavismo al frente del Estado.

90,4% no cree que haya estabilización y recuperación económica con Delcy Rodríguez y el chavismo en el poder; 4,9% si lo da por sentado y 4,7% no supo o no emitió opinión.

Los venezolanos, es una de las conclusiones de la encuesta, prioriza la aplicación de mecanismos de justicia y rendición de cuentas sobre procesos de reconciliación que impliquen impunidad.

Es así como: 85,6% pide aplicar justicia y reencontrase solo los que no hicieron daños, mientras que 9,2% está dispuesto a olvidar, perdonar y reconciliarse y 5,2% no sabe o no contestó.

En este sentido, Rubén Chirino, presidente y CEO de Megánalisis, acotó: “Es imposible sanar, sino hay justicia”. La afirmación la hizo en el canal de YouTube de Nitú Pérez Osuna.

Para 73,7% de los encuestados es vox populi que en su estado o municipio hay empresario y comerciantes que son testaferros de chavistas y de funcionarios. 8,9% desconoce esa situación y 17,4% hizo mutis ante la interrogante.

Una mayoría abrumadora, 92, 3% demostró su rechazo a que Delcy Rodríguez esté al frente de la transición; apenas un 4,1% se siente complacido con la situación y 19,1% no supo o quiso responder.

Agradecidos con Trump…pero

Los niveles de popularidad del presidente de EEUU, Donald Trump, se mantienen altos entre la población venezolana tanto que lo han hecho bromear al decir que se puede lanzar como candidato presidencial. Sin embargo, ese índice de aceptación ha ido bajando.

74,5% muestra agradecimiento; 6,4% no y 19,1% no sabe si agradecer o no.

En la encuesta se hace la acotación de que: “El agradecimiento a Trump se mantiene elevado, no obstante, disminuyó 8,4% de febrero a marzo y 9,3% de enero a febrero. Con respecto a enero, la disminución acumulada del agradecimiento es de 17,7%”.

Uno de los puntos que le resta simpatía a Trump dentro de los venezolanos es que hable bien y elogie a Delcy Rodríguez.

Los números lo demuestran: 83,8% le desagrada esta actitud del presidente de EEUU; 5,1% le agrada y 11,1% se reservó emitir su criterio.

En cuanto a la percepción de los venezolanos sobre el bienestar que puede estar recibiendo con el dinero (millones de dólares) que dice Trump ha entrado al país, 90,3% de la muestra dijo que no ha visto ese dinero reflejado en mejoras de su calidad de vida; 2,8% dice que si y 6,9% no sabe o no contestó.

Estas tres preguntas son a decir de Chirino una campana de alerta para Trump,

“Trump tiene un gran agradecimiento, pero comete el deslinde eventualmente de lanzar flores a una figura hiperechazada de manera mayúscula en Venezuela. Tiene que tener efectos. Esto se va a seguir manteniendo mientras, él tenga esa conducta. Hay agradecimiento por lo de enero, pero la gente siente que está faltando”. “Trump tiene un gran agradecimiento, pero comete el deslinde eventualmente de lanzar flores a una figura hiperechazada de manera mayúscula en Venezuela. Tiene que tener efectos. Esto se va a seguir manteniendo mientras, él tenga esa conducta. Hay agradecimiento por lo de enero, pero la gente siente que está faltando”.

Apuntó, otro factor, de desánimo es que no se sostiene el relato de las ingentes cantidades de dinero que están llegando a Venezuela. “La gente sigue sin dinero, sin sueldo, sin luz y sin agua”.

Chirino afirmó que del círculo vicioso tienen que salir, los que en Estados Unidos sigan creyendo que no existe.

María Corina Machado baila sola

El tema electoral también fue objeto de medición por Megánalisis. María Corina Machado sigue imbatible en las preferencias del voto en Venezuela.

Con una pregunta abierta, 68,9% de la muestra nombró a Machado en su primera mención; 4,9% a Juan Pablo Guanipa; 3,1% a Delcy Rodríguez; 0,8% a Diosdado Cabello;0,9% a Edmundo González; 3,2% a otro y 18,2% no mencionó a nadie.

Las preferencias por Machado suben cuando en una pregunta cerrada se le enfrenta a Delcy Rodríguez. 83,1% se inclina por la dirigente de Vente Venezuela; 4,2% por la presidenta encargada y 12,7% no sabe o no contestó.

La intención de voto por Machado disminuye un poco si además de Rodríguez se incluyen otros eventuales candidatos como Enrique Márquez. En este escenario, la Premio Nobel de la Paz, obtiene 81,2% del favoritismo; Rodríguez sube unas décimas pasa a 4,5%, Márquez apenas llega a 0,9% y 13,4% no se decantan por nadie.

El CEO de Megánalisis explica que en escenario de confrontación directa (Rodríguez y Márquez) la polarización fortalece la candidatura de Machado, incrementa su respaldo al menos en 12%. “Los perfiles alternos actúan como catalizadores de apoyo hacia MCM, en lugar de fragmentar su base”.

Pese a estos números, Chirinos reconoció que la popularidad de Machado ha bajado y entre otras cosas, lo atribuye a la no estadía en el país.

“Pero en esta carrera, ella corre sola y ha sacado muchos cuerpos de distancia y pese que el distanciamiento la perjudique, los cuerpos de distancia son inmensos” “Pero en esta carrera, ella corre sola y ha sacado muchos cuerpos de distancia y pese que el distanciamiento la perjudique, los cuerpos de distancia son inmensos”

Luz, Consejos Comunales y ministro de la Defensa

88,7% de los entrevistados es favorable a la eliminación de los Consejos Comunales, 6,8% disiente de esa opinión y 4,5% se abstuvo de responder.

93,6% del universo de la encuesta afirmó que se le fue la luz al menos una vez en el mes pasado; 1,9% tuvo la suerte de contar con el servicio eléctrico todo el tiempo y 4,5% no supo o quiso responder la pregunta.

Para ocupar el despacho de Defensa, 48,3% aspira que sea un militar en situación de retiro; 25,6% un civil con alto nivel gerencial; 11,9% un oficial activo y 14,2% no emitió criterio.

FUENTE: Con información de Megánalisis