María Corina Machado consolida su respaldo popular, según encuestadora AtlasIntel

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante su intervención en un encuentro de la oposicion en Panamá.

La firma encuestadora AtlasIntel, en alianza con Bloomberg, reveló los resultados de su más reciente estudio Latam Pulse Venezuela correspondientes al mes de julio. El sondeo reflejó un marcado deterioro en la percepción pública hacia la figura de Delcy Rodríguez, al tiempo que consolidó el crecimiento del respaldo popular en favor de la líder opositora María Corina Machado.

El informe también profundizó en las preocupaciones centrales de la ciudadanía, situando a la corrupción como el principal problema del país para un 66,2 % de los participantes. El debilitamiento institucional y de la democracia ocupó el segundo lugar de relevancia con un 36,8 %, seguido de cerca por la preocupación ante la pobreza y la falta de empleo.

Intención de voto: En un hipotético escenario electoral, Machado lideró con un 57,4 % de los apoyos frente al 17,7 % de Rodríguez.

María Corina Machado: Disparó su percepción positiva del 53 % al 72 % en apenas un mes, reduciendo su rechazo al 14 %.

Respecto a la política exterior y el contexto geopolítico actual, una mayoría de los ciudadanos consultados expresó su respaldo a mantener vínculos bilaterales estrechos con Estados Unidos. De igual forma, una porción significativa de la muestra valoró de forma favorable el incremento de la presencia e influencia estadounidense en la nación tras los últimos acontecimientos políticos e institucionales.

La investigación de campo se desarrolló sobre una muestra de 1 110 personas, contando con un margen de error de tres puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. Estos indicadores confirmaron la brecha existente entre la valoración de los actores gubernamentales y la preferencia por el liderazgo opositor en la dinámica política venezolana.

"Nítidamente claro"

La líder opositora venezolana María Corina Machado también se ha referido a la postura de EEUU frente a Delcy Rodríguez, encargada del régimen tras la captura de Nicolás Maduro.

afirmó que el panorama político de Venezuela avanza hacia un escenario nítidamente claro enfocado en la restitución democrática y la libertad del país. Durante sus más recientes intervenciones, la dirigente reiteró su compromiso de mantener una ruta firme frente al régimen oficialista y llevar a cabo las acciones necesarias para responder a las exigencias de la ciudadanía.

a dirigencia contrapuso la solidez del movimiento opositor ante la pérdida de apoyo de los principales voceros gubernamentales. Diversas mediciones de opinión pública confirmaron el distanciamiento ciudadano de la cúpula oficialista y la concentración del respaldo en favor del liderazgo democrático.

Por otra parte, Machado hizo un llamado a la comunidad internacional para mantener la vigilancia sobre el contexto político y social de la nación. La dirigente insistió en que el acompañamiento diplomático resulta indispensable para resguardar los derechos de los ciudadanos y asegurar condiciones de transparencia.