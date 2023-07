Maykel Osorbo sobre Otero Alcántara: "el último hombre de pie"

"Hoy vienes a mi mente y los recuerdos me invaden, y créeme, tanque, te extraño y no imaginas cuánto", dice el músico contestatario y añade: "es importante que sepas que si en algún momento no pensé o pude haber dudado del tremendo líder que eres, te pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón", reseña Diario de Cuba.

Osorbo recuerda que dentro de unos meses Otero Alcántara debe cumplir dos años y seis meses, la mitad de la sanción impuesta por el régimen cubano al joven activista.

"Creo que recordar cosas de nuestro 'imparcial' proceso" y "si lo analizamos desde un punto de vista coherente sabíamos lo que iba a suceder. Y yo te vi tan inmenso en tu actitud corporal... que ocasionaste en mí que me sintiera el mejor de los armeros, defendiendo algo tan inmenso como nuestro movimiento, obviando toda esa actitud nihilista de nuestras ilustres enemistades, y, créeme, fui tan impertinente al creer que no estarías a la altura de tu responsabilidad, que al verte refulgir con tu característica sonrisa, la limpieza de tu alma me caló tan hondo, pero tan hondo, que hoy sin dudas me enorgullece decirle al mundo, a mis hermanos y hermanas, que yo Maykel Osorbo te considero: El último hombre de pie", afirma.

El rapero concluye su carta con un "Patria y Vida, cabrón; Dios te bendiga".

De acuerdo con la publicación de Ramos, "Maykel (Castillo) está decidido a seguir mandando cartas desde la prisión, incluso a riesgo de represalias".

"No se conforma con el intento de silenciar su voz. Me explica que en estos dos años que lleva preso ha pensado mucho y quiere dar su opinión sobre cosas que han pasado, y sobre todo de personas. Maykel insiste que es su opinión, que no tiene que ser la de nadie, basada en su experiencia como artista y activista por la libertad", añadió la opositora desterrada de Cuba.

Las primeras líneas fueron para Luis Manuel Otero, "su hermano".

Carta Maykel Osorbo Carta de Maykel Osorbo dirigida al cubano Luis Manuel Otero Alcántara, publicada por Anamely Ramos Cortesía Facebook Anamely Ramos

Otero Alcántara y Maykel "Osorbo" están encarcelados por motivos políticos. "Osorbo" en el penal de Kilo Cinco y medio en Pinar del Río, y Otero Alcántara en la prisión de Guanajay, en Artemisa. Los dos han sido declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.

En abril, la ONG internacional Freedom House incluyó a Castillo Pérez y al artista Luis Manuel Otero Alcántara en una lista de diez presos políticos del mundo, como parte de una campaña denominada ''Libertad para todos'', que lanzó en sus redes sociales.

"Estas personas representan solo una fracción de los muchos defensores de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo que soportan circunstancias similares", escribió la organización sobre estos presos políticos.

En mayo, Amnistía Internacional (AI) demandó a Miguel Díaz-Canel liberar de "inmediato" a Castillo Pérez, a Otero Alcántara y al líder del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer.

Maykel Osorbo fue sentenciado en junio pasado a nueve años de cárcel bajo los cargos de "desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires", a raíz de su reacción a un intento del régimen de detenerlo de forma arbitraria.

Las imágenes del intento de arresto de Osorbo son públicas y en ellas se observa que el rapero trató todo el tiempo de evitar la confrontación con los policías.

Tras numerosas performances, activismo, períodos cortos de encarcelamiento y varias huelgas de hambre, Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio de 2021, día en que se produjeron protestas ciudadanas en toda Cuba.

El 24 de junio de 2022, después de un polémico juicio, fue sentenciado a cinco años de prisión por el "ánimo expreso, sostenido en el tiempo, de ofender a la bandera nacional, mediante la publicación de fotos en redes sociales donde se le utiliza en actos denigrantes, acompañados de expresiones notoriamente ofensivas e irrespetuosas", publicó la Fiscalía del régimen. Otero Alcántara fue declarado culpable de "ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos".

