Régimen cubano amenaza con prisión a esposa de Daniel Ferrer

Ortega informó que por segunda vez se dirigió a la prisión de Mar Verde a presentar una queja contra las "medidas disciplinarias" que le han impuesto a su esposo en el penal, pero no le permitieron entregarla y terminó siendo arrestada, reseñó Diario de Cuba.

Dicha queja la había intentado presentar el pasado martes, pero las autoridades oficialista de la prisión tampoco quisieron recibirla en ese momento. Ortega consideró la negativa del teniente coronel Pineda, jefe de la prisión de Mar Verde, como "un abuso de poder" y se retiró del lugar "indignada", según relató en un video publicado en el canal de YouTube de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Asimismo informó que cuando apenas se había alejado un kilómetro, en el punto de control de la cárcel, agentes de la Seguridad del Estado pararon la moto en la que viajaba.

"Al motorista Carlos González Martín, no sólo le robaron sus pertenencias, entre ellas su teléfono, si no también lo amenazaron con quitarle la moto", apuntó la activista. Explicó además que el represor, que se hace llamar Mario, le dijo a los oficiales de la Policía cuando terminaron la requisa, que "el segundo jefe de Enfrentamiento, Julio Fonseca" ya le había advertido a González que no podía trasladar a Ortega a ningún lugar y que, como había desobedecido, "perdería la moto".

Finalmente, según precisó la esposa del líder de la UNPACU, al chofer "le quitaron la chapa" del vehículo y, hasta el momento, no ha tenido más noticias sobre el desarrollo de su caso.

A Nelva Ortega, después de realizarle una requisa, la trasladaron en una patrulla desde el punto de control hasta una unidad de Policía, lugar donde le levantaron una tercera acta de advertencia. Aseguró que el acta fue firmada por el oficial Julio Fonseca y el agente Mario, ante la presencia de otros dos oficiales. Ortega se negó a firmar el documento porque consideró que ella, al defender los derechos de su esposo, no está cometiendo delito alguno.

Nelva I. Ortega y el motorista resultaron detenidos, robados y amenazados.

Explicó que el acta de la policía la señala por "por los falsos delitos de desacato, desobediencia y difamación a las instituciones". Advirtió también que Fonseca "no dejó de repetir" durante el tiempo que duró su estancia en la unidad de Policía, que ella se encuentra "a un paso de ir a prisión" y de perder a su hijo. También la amenazó con que, en unos días, "será desalojada” de la casa donde vive actualmente porque, dice, "van a hacer la farmacia".

Al finalizar su denuncia, Ortega enumeró varios delitos que considera sufren ella y su familia al ser acosados por el régimen cubano: "Abuso de la autoridad, prevaricación, desaparición forzada, torturas y otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes, amenazas, coacción, delito contra el derecho de igualdad".

Además alertó de amenazas que le hicieron oficiales de la Seguridad del Estado de que iban a "revelar datos personales y sensibles" sobre Ferrer. "Dicen que pronto saldrán en el noticiero y en sus redes oficialistas videos sobre mi esposo y sobre nosotros", agregó. Sobre esta acción, Ortega señaló que la policía política estaría incurriendo en "actos contra la intimidad personal y familiar", delito recogido en el Código Penal cubano.

La activista fue liberada cerca de las 9:00 de la noche del pasado miércoles y en su video de denuncia responsabilizó a "los dictadores Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel, así como a las autoridades de la Seguridad del Estado", por la integridad de su esposo, de su hijo, de ella y la del motorista "que estaba haciendo nada más que su trabajo".

La familia de José Daniel Ferrer García ha alertado sobre el deterioro físico que sufre por las pésimas condiciones carcelarias, y sobre el acoso de la Seguridad del Estado contra él y sus familiares. En la visita que pudieron hacer la semana pasada, gracias a la fuerza que tomó la campaña que exigía una "fe de vida" del disidente cubano, Ortega, junto al hijo que tiene con Ferrer y otra de las hijas del opositor, Fátima Victoria Ferrer, pudieron llegar a verlo en uno de los pasillos, cerca de la celda donde esta confinado.

Al finalizar la visita denunciaron que Ferrer se encuentra en un "crítico estado de salud", semidesnudo y recluido en una celda de aislamiento en la prisión de Mar Verde.

