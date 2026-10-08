Brasil archiva la investigación sobre una supuesta interferencia de EEUU en las elecciones

Las elecciones en Brasil fueron concurridas y polarizadas entre el presidente en funciones, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador de derecha Flavio Bolsonaro.

SAO PAULO .- La Policía Federal de Brasil archivó una investigación sobre una supuesta interferencia del gobierno de EEUU en las elecciones presidenciales en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato opositor Flávio Bolsonaro se disputan el mandato en el país en los próximos cuatro años.

La información conocida por medios locales no dio más detalles sobre el cierre de la averiguación

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La decisión emanada del Ejecutivo ocurre una semana después de que la Abogacía (Fiscalía) General solicitó investigar una presunta financiación estadounidense a grupos opositores a Lula, del socialista Partido de los Trabajadores.

En la primera de los comicios celebrada el 4 de octubre pasado, el senador Bolsonaro aventajó con 47,03% de los votos a Lula da Silva, quien aspira a su cuarta reelección, con 45,16%, en una jornada marcada por la polarización en la que participaron más de 150 millones de brasileños.

El tercer candidato Augusto Cury obtuvo el 2,89% de los sufragios.

Los candidatos volverán a medirse el 25 de octubre.

Gobierno de Brasil atento

Pese al archivo de la denuncia del organismo, brazo jurídico del gobierno de Lula, se informó que el Ejecutivo se mantiene atento ante cualquier intento de Trump de interferir en la próxima segunda vuelta y favorecer a Bolsonaro, quien emergió como la figura principal del movimiento conservador tras la condena y el encarcelamiento de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Lula recalcó varias veces durante su campaña su discurso sobre defender la soberanía ante la influencia de EEUU y acusó a Bolsonaro de ser un “adulador” de Trump.

El 21 de agosto, el presidente de Brasil se reunió con Trump, en su primera visita oficial a Washington en la actual administración, y se mostraron estar “satisfechos” del encuentro de varias horas en el que abordaron el tema de aranceles entre otros en el marco de la cooperación bilateral.

FUENTE: Con información de EFE, France24