Flávio Bolsonaro obtiene otro triunfo en Brasil: aliado es electo gobernador de Río de Janeiro

SAO PAULO .- El candidato opositor de Brasil y senador Flávio Bolsonaro , quien aventajó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones del 4 de octubre, obtuvo este sábado otro triunfo político, al ser declarado su aliado Douglas Ruas como gobernador electo del estado de Río de Janeiro .

Ruas, actual presidente del Legislativo de esa entidad y exalcalde por el Partido Liberal de Bolsonaro, derrotó a su rival socialista Eduardo Paes, candidato de Lula da Silva y exalcalde de Río de Janeiro, con el 50,8% de los votos, según el resultado del recuento llevado a cabo por el Tribunal Regional Electoral.

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Paes, del Partido de los Trabajadores, obtuvo el 44,1 % de votos en uno de los 27 estados de Brasil que concentra el 8,2% de la población de Brasil pero el segundo más importante en actividad económica del país suramericano.

El recuento oficial se hizo después que la justicia electoral anuló los apoyos al candidato a gobernador Anthony Garotinho, el tercero, con el 3,1 % de las papeletas, al considerar que este era inelegible.

Bolsonaro tendría las intenciones de voto por encima del candidato a la cuarta reelección en las mediciones recientes de cara al balotaje del 25 de octubre.

Gobernador para Bolsonaro

"Río de Janeiro tendrá un gobernador y un presidente de la República alineados para que, a partir de enero del año que viene (2027), declaremos la guerra a los narcoterroristas del Comando Vermelho y del PCC (Primeiro Comando da Capital)", afirmó Flávio Bolsonaro durante un acto junto a Ruas, el viernes pasado.

El nuevo mandatario de Río de Janeiro, de 37 años de edad, es inspector de la Policía regional y, antes de presentarse a la elección, ocupaba el cargo de presidente del Legislativo regional de Río de Janeiro.

La victoria de Ruas es considerada una de las grandes sorpresas de las elecciones del domingo pasado, pues ninguna encuesta pronosticaba que el aliado de Bolsonaro quedara por delante de Paes, visto como el favorito por los seguidores de Lula da Silva.

Con la confirmación del resultado a favor de Ruas, el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro obtiene seis gobernaciones, el mayor número entre todas las formaciones, reflejo del avance de la tendencia conservadora y marcadamente antisocialista en el país.

FUENTE: Con información de EFE; bloomberglinea.com