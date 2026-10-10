sábado 10  de  octubre 2026
RUMBO AL BALOTAJE

Flávio Bolsonaro obtiene otro triunfo en Brasil: aliado es electo gobernador de Río de Janeiro

Douglas Ruas, partidario del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue declarado mandatario del estado luego de ganar en recuento de votos con más de 50%

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, habla con periodistas.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, habla con periodistas.

AFP
Por Valeria Montero

SAO PAULO.- El candidato opositor de Brasil y senador Flávio Bolsonaro, quien aventajó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones del 4 de octubre, obtuvo este sábado otro triunfo político, al ser declarado su aliado Douglas Ruas como gobernador electo del estado de Río de Janeiro.

Ruas, actual presidente del Legislativo de esa entidad y exalcalde por el Partido Liberal de Bolsonaro, derrotó a su rival socialista Eduardo Paes, candidato de Lula da Silva y exalcalde de Río de Janeiro, con el 50,8% de los votos, según el resultado del recuento llevado a cabo por el Tribunal Regional Electoral.

Lee además
Captura tomada del sitio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil de los primeros resultados oficiales donde el senador Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas este domingo con un 49,17 % de los votos, por delante del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
ELECCIONES

Lula y Flávio Bolsonaro van a segunda vuelta por la Presidencia de Brasil
Las elecciones en Brasil fueron concurridas y polarizadas entre el presidente en funciones, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador de derecha Flavio Bolsonaro.  
DECISIÓN EJECUTIVA

Brasil archiva la investigación sobre una supuesta interferencia de EEUU en las elecciones

Paes, del Partido de los Trabajadores, obtuvo el 44,1 % de votos en uno de los 27 estados de Brasil que concentra el 8,2% de la población de Brasil pero el segundo más importante en actividad económica del país suramericano.

El recuento oficial se hizo después que la justicia electoral anuló los apoyos al candidato a gobernador Anthony Garotinho, el tercero, con el 3,1 % de las papeletas, al considerar que este era inelegible.

Bolsonaro tendría las intenciones de voto por encima del candidato a la cuarta reelección en las mediciones recientes de cara al balotaje del 25 de octubre.

Gobernador para Bolsonaro

"Río de Janeiro tendrá un gobernador y un presidente de la República alineados para que, a partir de enero del año que viene (2027), declaremos la guerra a los narcoterroristas del Comando Vermelho y del PCC (Primeiro Comando da Capital)", afirmó Flávio Bolsonaro durante un acto junto a Ruas, el viernes pasado.

El nuevo mandatario de Río de Janeiro, de 37 años de edad, es inspector de la Policía regional y, antes de presentarse a la elección, ocupaba el cargo de presidente del Legislativo regional de Río de Janeiro.

La victoria de Ruas es considerada una de las grandes sorpresas de las elecciones del domingo pasado, pues ninguna encuesta pronosticaba que el aliado de Bolsonaro quedara por delante de Paes, visto como el favorito por los seguidores de Lula da Silva.

Con la confirmación del resultado a favor de Ruas, el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro obtiene seis gobernaciones, el mayor número entre todas las formaciones, reflejo del avance de la tendencia conservadora y marcadamente antisocialista en el país.

FUENTE: Con información de EFE; bloomberglinea.com

Temas
Te puede interesar

Flávio Bolsonaro se perfila como ganador, pero el juego sigue abierto

Flávio Bolsonaro pide la renuncia del magistrado que condenó a su padre y hermano

Con la victoria en la primera vuelta electoral, Flávio Bolsonaro se perfila como presidente

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Timbiriche (Serie), en Vix  
TELEVISIÓN

Serie inspirada en Timbiriche estrena con trama marcada por polémica y reclamos

Agentes de la policía civil de Ceará revisan los cuerpos de dos adolescentes muertos en un tiroteo dentro del estacionamiento de una escuela pública en Sobral, estado de Ceará, Brasil, el 25 de septiembre de 2025.
SUCESOS

Policía de Brasil abate a hombre que tomó como rehenes a 13 niños en un jardín infantil

Un total de 69 cofradías participan este sábado en el gran desfile de la 93 Fiesta de la Vendimia de Montmartre, una celebración popular que reúne cada otoño a cientos de vecinos y visitantes en torno a la tradición vitivinícola, la gastronomía y la música en uno de los barrios históricos de París más conocidos internacionalmente
PATRIMONIO

París celebra la vendimia de Montmartre con un desfile de 69 cofradías

Logo del nuevo gigante del cine, televisión y noticias, Skydance, en una de las pantallas de Manhattan, Nueva York.
HISTóRICO

Paramount y Warner Bros. sacuden Hollywood: ¿qué pasará con CNN, CBS News y Netflix?

El recaudador de impuestos Dariel Fernández, comentó el desarrollo de la iniciativa.
CONTROL REFORZADO

Miami-Dade cancela 6.036 permisos de estacionamiento y lanza un nuevo sistema digital contra el fraude

Te puede interesar

El recaudador de impuestos Dariel Fernández, comentó el desarrollo de la iniciativa.
CONTROL REFORZADO

Miami-Dade cancela 6.036 permisos de estacionamiento y lanza un nuevo sistema digital contra el fraude

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Miguel Uribe junto a su hijo, el exsenador colombiano asesinado, Miguel uribe Turbay.
COLOMBIA

El desafío de formar líderes valientes para una América Latina que busca recuperar la confianza

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, habla con periodistas.
RUMBO AL BALOTAJE

Flávio Bolsonaro obtiene otro triunfo en Brasil: aliado es electo gobernador de Río de Janeiro

Una gasolinera en la barriada del Vedado, La Habana, Cuba, con el Hotel Nacional de fondo. 
CUBA

Privados conectados al régimen, los testaferros para importar combustible desde EEUU

Tigre. Imagen referencial.
IMÁGENES SENSIBLES

Video: Hombre muere tras ser atacado por un tigre en un zoológico del Reino Unido