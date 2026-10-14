El partido de Lula denunciará ante la OEA "interferencia" de Meta en las elecciones brasileñas

BRASILIA.- El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ordenó a su partido que denunciara a la gigante tecnológica Meta ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por “interferencia” en las elecciones, informó este miércoles su comando de campaña.

El Partido de los Trabajadores (PT) en el que milita Lula, que se enfrentará en el balotaje del 25 de octubre al senador Flávio Bolsonaro, sostiene que Meta lo perjudica con restricciones a sus contenidos en Instagram y WhatsApp.

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La empresa estadounidense tachó de “falsa” esa acusación y alegó “problemas técnicos” que no habrían ocurrido sólo en Brasil.

El senador Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), parte como favorito tras su ajustada victoria sobre Lula en el primer turno.

“Llegó la hora de denunciar (a Meta) ante la comunidad internacional, comenzando por la OEA” este mismo miércoles, anunció el periodista y secretario de comunicación del PT, Éden Valadares.

Dijo que se trata de una “orientación” del propio Lula ya que “Meta no logra demostrarnos que esto (las restricciones) es fruto de la casualidad”.

La campaña de Lula presentó tras la primera vuelta varias denuncias por “indicios de interferencia” contra la empresa ante la justicia electoral, que pidió explicaciones a Meta.

¿Algoritmos?

El PT alertó este miércoles sobre una “selectividad algorítmica” en la herramienta de Inteligencia Artificial de WhatsApp, que se negaría a generar contenido electoral de Lula pero no de Bolsonaro.

También afirmó que Meta impidió que el perfil de Lula en Instagram promocionara publicaciones en su feed y que una publicación de su cuenta oficial sufrió una interrupción en el registro de visualizaciones.

Según el PT, antes de la primera vuelta, la cuenta de Lula habría desaparecido temporalmente del buscador de Instagram.

Meta afirmó que “muchos de los problemas técnicos mencionados no afectarán exclusivamente a Brasil ni a cuentas específicas”.

La campaña de Lula también convocó para el jueves una reunión con observadores internacionales de la elección para tratar la presunta interferencia.

La campaña electoral de Brasil se ha caracterizado por las acusaciones de bando a bando de fakenews, uso indiscrimado de las redes sociales y de la Inteligencia Artificial.

El Tribunal Superior Electoral ha impuesto regulaciones a la IA y otras medidas para combatir la desinformación. Está prohibido usar chatbots y avatares de IA para simular conversaciones directas con los electores o para recomendar candidatos de manera automatizada.

Este martes, la justicia electoral advirtió a enviados de Lula y de Bolsonaro por la guerra de recursos legales sobre el uso de las redes sociales en la campaña para el balotaje del 25 de octubre.

FUENTE: Con información de AFP/France24.com