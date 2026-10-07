miércoles 7  de  octubre 2026
ELECCIONES

Núñez Feijóo lanza simbólicamente su candidatura en Ceuta con la promesa de cambio en España

El líder opositor manifestó: “Ceuta no es la excepción, sino el síntoma de la decadencia” y que en julio habría enviado el ejército ante la llegada de ilegales

Alberto Núñez Feijóo, (PP), dijo que su visita a Ceuta es un compromiso para que todo regrese a la normalidad (AFP)

Alberto Núñez Feijóo, (PP), dijo que su visita a Ceuta es un compromiso para que todo regrese a la normalidad (AFP)

Por Elena Moreno

CEUTA. El jefe de la oposición de derecha, Alberto Núñez Feijóo, lanzó simbólicamente este miércoles la campaña para las elecciones del 29 de noviembre con un acto en Ceuta, en la que criticó al gobierno español por su gestión de la crisis migratoria en ese enclave norafricano. Y prometió cambios en España.

“Me gustaría que este acto fuese el inicio de esta campaña. Para mí, venir aquí en el inicio de la precampaña es el explicitación de un compromiso” para que Ceuta recupere “la normalidad”, dijo Feijóo, líder del Partido Popular (PP), principal fuerza de oposición.

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El 5 de octubre, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, anunció el adelanto de elecciones generales en el país ibérico. El día siguiente fue publicado el decreto en el boletín oficial del Estado, en el cual además se especifica que se convoca a elecciones al Congreso y Senado, así como que la presentación de candidaturas se realizará entre el 21 y 26 del mes en curso.

Feijóo, agregó en el acto, que: “Ceuta no es la excepción de esta etapa que estamos dejando atrás, es el síntoma de la decadencia, de la corrupción y de la mentira en la que se ha sumido la nación”.

El líder opositor lamentó que los 80.000 habitantes del pequeño territorio hayan “tenido que defenderse prácticamente solos de un ataque a su integridad territorial”.

La referencia la hizo en relación con la llegada a Ceuta de más 70.000 migrantes ilegales marroquíes, una de las crisis migratorias más graves en esa región. Pese a que la mayoría regresó, otros miles se quedaron durmiendo en playas y buscando comida en las calles.

Desde ese momento, los habitantes de la ciudad autónoma no han parado de protestar y de exigir a las autoridades españolas seguridad. La tensión que se ha desatado, ha tenido sus episodios de violencia.

La crisis de Ceuta y el desgaste de Sánchez

La crisis en Ceuta es uno de los temas que han desgastado al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien se vio obligado al adelanto de los comicios por el revés que sufrió en el Congreso que no le aprobó un paquete de medidas para mejorar el acceso a la vivienda.

De acuerdo con las encuestas, el PP de Feijóo marcha por delante de los socialistas en intención de voto.

“España va en la peor dirección. España necesita un cambio profundo (...) y si los españoles me apoyan” en los comicios “Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Diputados”, aseveró Feijóo.

Al ser interrogado sobre cómo habría hecho para impedir la avalancha de migrantes, Feijóo afirmó que habría “desplegado el ejército” si al contactar a Marruecos para que resguardara su lado de la frontera hubiera recibido “una respuesta tibia”.

La visita de Feijóo a Ceuta se produce menos de una semana antes de la del rey de España, Felipe VI, un viaje de alto riesgo diplomático ya que Marruecos reivindica la soberanía sobre Ceuta y Melilla, el otro enclave español en el norte de África.

Principales candidatos del 29-N

PSOE: repite con Pedro Sánchez.

Partido Popular: Alberto Núñez Feijóo

Partido Popular: Alberto Núñez Feijóo

Vox: Santiago Abascal

Se Acabó La Fiesta: Luis Pérez, Alvise.

FUENTE: Con información de AFP/Diario de Sevilla

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