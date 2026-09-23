Milei afirma que la ONU es una "organización inútil" que alimenta a una "casta de parásitos"

El presidente de Argentina, Javier Milei, hablando ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, este miércoles en Nueva York.

NUEVA YORK — Es un organismo "inútil" que alimenta "a una casta de parásitos", afirmó este miércoles el presidente argentino, Javier Milei, durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

El mandatario criticó además la inacción del organismo multilateral en el diferendo con el Reino Unido sobre las islas Malvinas, su manejo de la pandemia de 2020 y se opuso al control estatal de la inteligencia artificial (IA).

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La ONU "se convirtió en una organización inútil, que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes disfrazados de burócratas bienintencionados", lanzó Milei en su discurso.

"Quienes deberían garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos fracasaron en su tarea y, en su lugar, permitieron el caos, la violencia y el terrorismo internacional", prosiguió.

Las Malvinas

Milei se refirió al histórico reclamo de Argentina sobre las islas Malvinas, en manos de los británicos desde 1833, y a las operaciones de extracción petrolera autorizadas por Londres cerca del archipiélago, que, según Buenos Aires, desafían una resolución de la ONU de hace medio siglo.

"Quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia. Por eso, Malvinas no es solamente una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, también plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización para hacer valer sus propias resoluciones", dijo.

"La posición de Argentina está tomada. Vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. (Argentina) Va a tomar cartas en el asunto", añadió.

El mandatario citó la resolución 3149 de la ONU que insta a ambas partes a no adoptar decisiones que impliquen modificaciones de la situación mientras la disputa permanezca, y aprovechó esta coyuntura para enviar un mensaje al sector energético mundial.

"Vaca Muerta es una oportunidad histórica con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas. Vengan, inviertan, desarróllenla, háganlo con nosotros. Pero esta invitación tiene un límite", advirtió Milei, en referencia a la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo, ubicada al sur de Argentina.

Milei dejó así claro que aquellas empresas que operen en Malvinas no podrán hacerlo en Vaca Muerta, la gigantesca formación de hidrocarburos del sur de Argentina y foco de atención del sector energético mundial.

En las aguas que rodean las Malvinas operan, entre otras, la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper, socias en Sea Lion, proyecto que espera empezar a extraer petróleo en marzo de 2028 y cuyas licencias se renovaron este martes por otros cinco años.

Estos hechos han alimentado la tensión entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas, administradas por Londres desde su ocupación en 1833 y reclamadas por Buenos Aires.

Inteligencia artificial

También siguió los pasos de su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, quien la víspera propuso referirse a la IA como "superinteligencia" y criticó las advertencias fatalistas en torno al desarrollo acelerado de estas tecnologías.

"Los escenarios distópicos a los que se suele aludir para infundir el miedo y propiciar el control del Estado carecen de sentido desde el punto de vista económico", afirmó, y propuso "que sea Occidente quien lidere el desarrollo de la tecnología".

Control social de la ONU

Además, el mandatario argentino cuestionó a la ONU por sus políticas "de encierro forzado" durante la pandemia y defendió la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud.

"Donde algunos aducen un error de política sanitaria, nosotros vemos un experimento global de control social disfrazado de ciencia. Y cuando un Estado con anteojera sanitaria le quita a su población el derecho a trabajar, a educarse, a despedir a sus muertos, y eso se traduce en millones de muertes evitables, hay una palabra para nombrarlo: genocidio", acusó.

FUENTE: Con información de AFP y EFE