Milei invoca unión de la derecha para combatir a la izquierda organizada

El presidente de Chile, José Antonio Kast (izq.), y el presidente de Argentina, Javier Milei, pasan revista a la guardia de honor a su llegada al Palacio de La Moneda, en Santiago, el 3 de septiembre de 2026

SANTIAGO.- El presidente de Argentina, Javier Milei , instó este jueves a la derecha de América Latina a coordinarse para enfrentar a la izquierda. Durante un encuentro del Foro Madrid en Santiago de Chile, el dirigente señaló a la izquierda de "colonizar" diferentes sectores.

"Al mal organizado se lo vence con el bien organizado, no hay otra manera", puntualizó Milei.

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A su vez, recordó que "la izquierda a nivel regional está organizada desde hace décadas". Sostuvo que este sector político ha logrado "colonizar" instituciones, universidades y medios de comunicación, desde donde promueve sus ideas y trabaja para recuperar espacios de poder.

Milei agradeció visitar Chile en medio del gobierno del presidente derechista José Antonio Kast, quien asumió el poder en marzo pasado.

“Es un placer para mí poder estar nuevamente en Chile, especialmente tras la victoria y reciente asunción de mi amigo José Antonio Kast”, dijo.

En ese contexto, sostuvo que Chile es uno de los ejemplos del avance de las ideas conservadoras en la región. "Chile ha vuelto a apostar por las ideas de la libertad. Ha despertado, así como América Latina está despertando", afirmó el presidente argentino. También refirió la victoria de los conservadores Keiko Fujimori en Perú y Abelardo De la Espriella en Colombia.

El mandatario indicó también que, en Chile, la izquierda convenció a la sociedad de que “estaba todo mal”. Señaló que por eso apuntaron hacia los medios de comunicación y hacia las universidades para “socavar y vilipendiar” las “ideas de la libertad” .

También señaló: “Usaron sus ideas nefastas para empobrecernos en Argentina (...) Pero nosotros amamos a nuestro país y entendemos que la única forma de defender nuestra soberanía es tener un país rico y pujante”.

Asimismo, Javier Milei dijo que “si hace 3 años la Argentina era una advertencia del abismo al que lleva el socialismo, hoy se está convirtiendo en la prueba de que, cuando se sostiene el rumbo de la prudencia económica con convicciones firmes, la libertad prolifera, la economía crece y la inseguridad cae. Y esto es lo que está dando fuerza al resto del continente para animarse a dar el mismo salto”.

En el foro, organizado por el partido español Vox, también se refirió al presidente Pedro Sánchez. "Vean lo que hace Pedrito en España, ¿no? Le están encontrando…, está más sucio que una papa, y bien que se ofendió cuando él y toda la gentuza que lo rodea, cuando le dije que era un gobierno de ladrones, y parece que los hechos lo confirman”, indicó.

Trump celebra giro derechista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que, gracias a su influencia, ha habido varios cambios de Gobierno en países latinoamericanos que estaban gobernados por la izquierda y ahora se han alineado con Washington.

"Nuestro continente realmente está resultando muy distinto de lo que era. Han pasado de la izquierda a la derecha. Todos están yendo hacia la derecha", señaló ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Sostuvo que, hace dos años, muchos de los países de la región no tenían ningún respeto por Estados Unidos. aseguró que ahora sí lo tienen y que a Washington le está "yendo muy bien en Sudamérica, en Latinoamérica".

FUENTE: Con información de AFP/EFE/BioBioChile/La Nación