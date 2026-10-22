Parlamento de Venezuela juramenta a miembros de la sociedad civil que evaluarán el perfil de jueces

Tras acuerdos entre el chavismo y un sector de la oposición en la mesa de diálogo, el Parlamento venezolano juramentó al Comité de Postulaciones Electorales el 22 de octubre de 2026

CARACAS.- El Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó y juramentó este jueves a los 12 representantes de la sociedad civil que integrarán, junto a 11 diputados, el Comité de Postulaciones Judiciales. Este ente será el encargado de evaluar los perfiles de los aspirantes a magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), actualmente señalado de ser afín al chavismo, y según lo acordado en el diálogo con un sector de la oposición.

En total, se postularon 127 personas, de las cuales 85 avanzaron "satisfactoriamente" y de ese grupo se seleccionaron los 12.

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Fue un proceso de "evaluación riguroso, científico e integral que concluyó el pasado martes 20 de octubre. Fue una labor exigente, revisamos minuciosamente, evaluando méritos, trayectoria y solvencia ética", dijo el presidente del comité, el chavista Giuseppe Alessandrello, durante la sesión parlamentaria.

"A los 12 ciudadanos que hoy se incorporan: ustedes no vienen a rellenar un espacio, vienen a asumir una carga asignada junto a nosotros", agregó el diputado Alessandrello.

La mayoría de estos representantes de la sociedad son mujeres y abogados, varios postulados por iniciativa propia o por alguna asociación, ONG o gremio y superaron una "rigurosa" evaluación realizada por los 11 parlamentarios que fueron designados en septiembre pasado para integrar el comité.

Por su parte, el presidente del Parlamento y jefe negociador del chavismo en el diálogo, Jorge Rodríguez, felicitó a los nuevos integrantes y a los diputados por evaluar sus perfiles.

La lista de los ciudadanos en el Comité de Postulaciones Judiciales la integran a Rosmely Flores Parra, Clara Inés Casanova, la psiquiatra María Luisa Chacón, las abogadas Nancy Castro, Yrma Pazos Grau, Mairim Ruiz Ramos y Raquel Sánchez Carrero, el médico Mauro Herrera Gutiérrez; los abogados Anthony Pérez Negrón y Juan Alfonzo Paradisi; el politólogo Guillermo Aveledo Coll; y el historiador y abogado Guillermo Guzmán Mirabal.

La delegación de la oposición en el diálogo con el chavismo, encabezada por Dinorah Figuera, informó el 17 de octubre que se reunió con representantes del Colegio de Abogados de Caracas y revisó sus propuestas para la transformación del sistema de justicia.

"La escucha de todos los sectores y su participación son fundamentales para abrir caminos de transformación del sistema de justicia", dijo la representación en la red social X.

El pasado 1 de septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, como respuesta a un acuerdo alcanzado con la oposición en el diálogo, que se realiza desde agosto de este año bajo el auspicio de Estados Unidos, y en un intento por garantizar la independencia a la hora de elegir a los nuevos magistrados.

De forma paralela, funcionará un consejo de siete juristas, cuatro de ellos de confianza de la oposición, como un filtro adicional para que haya independencia y equidad en el máximo tribunal.

Vínculos con el chavismo

De acuerdo con una investigación hecha por Transparencia Venezuela, dos de los integrantes del Comité de Postulaciones tienen vínculos con el chavismo, con lo cual el órgano estará conformado por 10 afines al oficialismo si se cuenta a los ocho diputados relacionados con el partido de gobierno.

Los otros nueve ciudadanos no tienen vínculos políticos y de una persona de la que se tiene información, según Transparencia. Ellos se suman a los tres diputados opositores que también forman parte del comité.

FUENTE: Con información de EFE/TalCual