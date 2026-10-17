sábado 17  de  octubre 2026
VENEZUELA

Oposición venezolana en el diálogo evalúa con abogados la transformación del sistema judicial

"La escucha de todos los sectores y su participación son fundamentales", dijo delegación de la oposición que dialoga con el chavismo, tras cita con abogados

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, asiste a la tercera ronda de diálogo político con el gobierno interino de Venezuela en el hotel Meliá de Caracas el 14 de octubre de 2026.

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, asiste a la tercera ronda de diálogo político con el gobierno interino de Venezuela en el hotel Meliá de Caracas el 14 de octubre de 2026.

AFP
Por Valeria Montero

CARACAS.- La delegación de la oposición en el diálogo con el chavismo, encabezada por Dinorah Figuera, informó este sábado que se reunió con representantes del Colegio de Abogados de Caracas y revisó sus propuestas para la transformación del sistema de justicia.

"Estamos reunidos con delegados nacionales del Colegio de Abogados de Venezuela. La escucha de todos los sectores y su participación son fundamentales para abrir caminos de transformación del sistema de justicia", dijo la representación en la red social X.

Lee además
 Familiares de presos políticos en Venezuela exigen amnistía en una protesta frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026
VENEZUELA

Presos políticos de Venezuela piden no quedar en el olvido, dicen familiares y defensores
La exdiputada y expresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela (2015), Dinorah Figuera (c), asiste a la última sesión de la mesa de diálogo este miércoles, en Caracas (Venezuela). 
TRANSICIÓN

Venezolanos esperan que tercera fase de diálogo conduzca a las elecciones pronto

La reunión se realizó en medio de la tercera ronda de negociaciones con el chavismo, bajo el auspicio de Estados Unidos, que inició el miércoles. Esta nueva etapa comenzó luego de que EEUU retiró las sanciones a Jorge Rodríguez, quien es jefe negociador del chavismo y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

De acuerdo con fuentes consultadas, el tercer ciclo de negociación se prolongará durante varios días, pero no se ha precisado el tiempo exacto. Los dos primeros ciclos se extendieron por una semana aproximadamente.

Dinorah Figuera dijo que habrá una agenda de "garantías políticas y civiles" para esta ronda de diálogo.

Las delegaciones se reunieron en agosto y septiembre para avanzar en reformas del sistema de justicia, lo que abarca la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de servir al Gobierno, y abordar temas como el desbloqueo del oro retenido en Inglaterra, así como el levantamiento de restricciones a portales web y otras medidas en materia de libertad de expresión.

Inhabilitación de opositores

La mesa de negociación política abordará la eliminación de las inhabilitaciones que pesan sobre opositores, después de que la líder de la oposición, María Corina Machado, exigió el retiro inmediato de esta sanción que le fue impuesta en 2023, dijo una de las partes, el viernes.

Sobre esto, Dinorah Figuera dijo: "Vamos a tratar el tema, por supuesto, de las inhabilitaciones, de la recuperación de la siglas de los partidos políticos y por supuesto que nosotros vamos a buscar una fecha" para que se realicen elecciones en Venezuela. Indicó también que habrá una renovación del Consejo Nacional Electoral.

Bárbara César Siero, una exmagistrada del TSJ, aseguró hace una semana que fue forzada a firmar la inhabilitación de Machado debido a la detención en diciembre de 2023 de dos de sus hermanos y su cuñada, todos militares.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

Temas
Te puede interesar

Mesa de diálogo en Venezuela negocia retiro de la inhabilitación a candidatos opositores

Oposición cubana pide negar respaldo a La Habana en la ONU

María Corina Machado da su apoyo electoral a María Elvira Salazar por su defensa de Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.
POLÍTICA

¿Qué pasa con el conflicto de Ucrania-Rusia y el rol de Estados Unidos?

El dictador Raúl Castro (centro vestido de verde olivo) y el exvicepresidente José Ramón Machado Ventura (izquierda) asisten a un mitin del Primero de Mayo en La Habana para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo de 2026. El nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, les indica con la mano derecha hacia dónde deben drigirse.
CUBA

Cuerpos represivos y burguesía castrista, destino de combustible importado desde EEUU

La cinta policial bloquea el acceso a la Escuela Primaria Silver Rail un día después de un tiroteo en la escuela en Bend, Oregon, el 16 de octubre de 2026.
EEUU

Autor de tiroteo en Oregón que mató a cuatro personas, parecía solitario y retraído, afirman vecinos

La llamada Madre de todas las bombas (MOAB), el mayor misil no nuclear del arsenal del Pentágono conocido. (Inteligencia Artificial).
GUERRA

Trump descarta armas nucleares y despliegue de tropas en Irán, pero no excluye uso de la bomba MOAB

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona tras la conclusión de un partido ante el Columbus Crew, el 1 de agosto de 2026.
FÚTBOL

Con varios homenajes en el horizonte, Messi mantiene la mira en los playoffs de la MLS

Te puede interesar

El dictador Raúl Castro (centro vestido de verde olivo) y el exvicepresidente José Ramón Machado Ventura (izquierda) asisten a un mitin del Primero de Mayo en La Habana para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo de 2026. El nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, les indica con la mano derecha hacia dónde deben drigirse.
CUBA

Cuerpos represivos y burguesía castrista, destino de combustible importado desde EEUU

Por IVÁN GARCÍA
El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.
Economía

Trump suspende temporalmente sanciones del Congreso contra Rusia por "interés nacional"

La representante federal por Minnesota, la demócrata radical musulmana, Ilhan Omar.
ANÁLISIS

Investigan a Ilhan Omar por presunto fraude migratorio y un inusual incremento patrimonial

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.
POLÍTICA

¿Qué pasa con el conflicto de Ucrania-Rusia y el rol de Estados Unidos?

 María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.
DECLARACIONES

María Corina Machado lanza advertencia sobre Alejandro Betancourt y revela qué podría pasar con Delcy Rodríguez