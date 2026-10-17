Oposición venezolana en el diálogo evalúa con abogados la transformación del sistema judicial

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, asiste a la tercera ronda de diálogo político con el gobierno interino de Venezuela en el hotel Meliá de Caracas el 14 de octubre de 2026.

CARACAS.- La delegación de la oposición en el diálogo con el chavismo, encabezada por Dinorah Figuera, informó este sábado que se reunió con representantes del Colegio de Abogados de Caracas y revisó sus propuestas para la transformación del sistema de justicia.

"Estamos reunidos con delegados nacionales del Colegio de Abogados de Venezuela. La escucha de todos los sectores y su participación son fundamentales para abrir caminos de transformación del sistema de justicia", dijo la representación en la red social X.

La reunión se realizó en medio de la tercera ronda de negociaciones con el chavismo, bajo el auspicio de Estados Unidos, que inició el miércoles. Esta nueva etapa comenzó luego de que EEUU retiró las sanciones a Jorge Rodríguez, quien es jefe negociador del chavismo y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

De acuerdo con fuentes consultadas, el tercer ciclo de negociación se prolongará durante varios días, pero no se ha precisado el tiempo exacto. Los dos primeros ciclos se extendieron por una semana aproximadamente.

Dinorah Figuera dijo que habrá una agenda de "garantías políticas y civiles" para esta ronda de diálogo.

Las delegaciones se reunieron en agosto y septiembre para avanzar en reformas del sistema de justicia, lo que abarca la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de servir al Gobierno, y abordar temas como el desbloqueo del oro retenido en Inglaterra, así como el levantamiento de restricciones a portales web y otras medidas en materia de libertad de expresión.

Inhabilitación de opositores

La mesa de negociación política abordará la eliminación de las inhabilitaciones que pesan sobre opositores, después de que la líder de la oposición, María Corina Machado, exigió el retiro inmediato de esta sanción que le fue impuesta en 2023, dijo una de las partes, el viernes.

Sobre esto, Dinorah Figuera dijo: "Vamos a tratar el tema, por supuesto, de las inhabilitaciones, de la recuperación de la siglas de los partidos políticos y por supuesto que nosotros vamos a buscar una fecha" para que se realicen elecciones en Venezuela. Indicó también que habrá una renovación del Consejo Nacional Electoral.

Bárbara César Siero, una exmagistrada del TSJ, aseguró hace una semana que fue forzada a firmar la inhabilitación de Machado debido a la detención en diciembre de 2023 de dos de sus hermanos y su cuñada, todos militares.

FUENTE: Con información de EFE/AFP