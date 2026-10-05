lunes 5  de  octubre 2026
BRASIL

Partido Liberal de Bolsonaro se alza con más de la tercera parte del Senado

Esa correlación de fuerzas puede ser determinante para aprobar una ley de amnistía para el expresidente Jair Bolsonaro

La ex primera dama de Brasil y candidata al Senado Federal, Michelle Bolsonaro, mientras emite su voto durante las elecciones presidenciales en Brasilia, Brasil, el 4 de octubre de 2026.

La ex primera dama de Brasil y candidata al Senado Federal, Michelle Bolsonaro, mientras emite su voto durante las elecciones presidenciales en Brasilia, Brasil, el 4 de octubre de 2026.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

BRASILIA.- El Partido Liberal (PL), la formación liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, prácticamente dobló su bancada y salió de las urnas como la mayor fuerza del Senado brasileño, con el control de la tercera parte de la Cámara Alta.

El partido que postuló al senador Flávio Bolsonaro a la Presidencia ya era la mayor fuerza en el Senado, con 15 de los 81 escaños, y a partir de 2027 contará con 28, según los escrutinios de las legislativas.

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Los brasileños acuden a las urnas en unas elecciones presidenciales muy polarizadas entre el presidente en funciones, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que busca un cuarto mandato presidencial, y el senador de derecha Flavio Bolsonaro, que emergió como la figura principal del movimiento conservador tras la condena y el encarcelamiento de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
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Ese número, sumado al de sus aliados, prácticamente le permite garantizar o boicotear la gobernabilidad en la próxima Administración, dependiendo de quien venza las presidenciales en segunda vuelta, entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección, y el hijo primogénito de Jair Bolsonaro.

La presidencia será decidida en el balotaje el 25 de octubre debido a que ni Bolsonaro (47,1 %) ni Lula (45,1 %) obtuvieron más de la mitad de los votos en la primera vuelta.

Además de nueve de los actuales senadores del PL, que tienen mandato hasta 2030, otros 19 miembros de la formación fueron elegidos este domingo.

Entre los nuevos senadores del PL destacan la exprimera dama Michelle Bolsonaro y Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente.

Lula llega de segundo

El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, con la elección de seis nuevos senadores, se convirtió en la segunda minoría en el Senado, con los mismo nueve escaños que tenía.

Pero la representación de los partidos de izquierda cayó desde 17 hasta 15 escaños, incluyendo los nueve del PT y cuatro del Partido Socialista Brasileño (PSB), la formación del vicepresidente, Geraldo Alckmin.

El número de senadores del Partido Social Democrático (PSD), que era la segunda mayor fuerza en el Senado, cayó desde catorce hasta cinco, y el de Progresistas (PP), otra importante formación del 'Centrão', de ocho a seis.

A las puertas de una amnistía para Jair Bolsonaro

Esa correlación de fuerzas puede ser determinante para aprobar una ley de amnistía que Flávio Bolsonaro prometió impulsar.

La medida podría sacar de prisión domiciliaria a su padre, condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula en 2022.

También a cientos de manifestantes condenados por el asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia, en enero de 2023, considerado por la justicia como parte de la misma trama golpista.

FUENTE: Con información de EFE/ AFP

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