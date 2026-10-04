domingo 4  de  octubre 2026
ELECCIONES

Brasil: Empieza la votación para elegir presidente entre Lula y Flávio Bolsonaro

El domingo, los brasileños depositarán seis votos entre la presidencia, autoridades estatales y un Congreso que cobra importancia en esta elección

Los brasileños acuden a las urnas en unas elecciones presidenciales muy polarizadas entre el presidente en funciones, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que busca un cuarto mandato presidencial, y el senador de derecha Flavio Bolsonaro, que emergió como la figura principal del movimiento conservador tras la condena y el encarcelamiento de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Los brasileños acuden a las urnas en unas elecciones presidenciales muy polarizadas entre el presidente en funciones, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que busca un cuarto mandato presidencial, y el senador de derecha Flavio Bolsonaro, que emergió como la figura principal del movimiento conservador tras la condena y el encarcelamiento de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

DOUGLAS SHINEIDR / AFP .

RIO DE JANIERO.- Los brasileños empezaron a votar este domingo en la primera vuelta de las presidenciales que enfrentan al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro, una elección que decidirá si Brasil permanece a la izquierda o se suma a la ola conservadora en la región, constató la AFP.

Casi 160 millones de electores están llamados a depositar su voto en estos comicios, en los que Lula aspira a gobernar por cuarta vez y Flávio Bolsonaro pretende seguir la senda de su padre Jair Bolsonaro, presidente entre 2019 y 2022.

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No es solo Lula o Flávio Bolsonaro. El domingo, los brasileños depositarán seis votos entre la presidencia, autoridades estatales y un Congreso que cobra importancia en esta elección porque puede definir el destino del ex mandatario Jair Bolsonaro, preso por golpismo.

Más de 158 millones de electores están convocados para elegir casi 1.800 cargos.

La reñida carrera entre el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el hijo mayor del exmandatario de derecha, Flávio Bolsonaro, acapara la atención.

Pero la renovación de la Cámara de Diputados y de dos tercios del Senado, ambos de mayoría conservadora al día de hoy, será clave para el futuro presidente.

El voto del Congreso es necesario para una amnistía que defiende Flávio Bolsonaro para su padre, condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado contra Lula en 2022.

Michelle y Carlos Bolsonaro, esposa e hijo del exmandatario, aspiran a dos de los 54 escaños en juego en el senado.

Jair Renan Bolsonaro, de 28 años y el menor de los hijos varones del exmandatario, aspira a un escaño en la cámara baja, que dejó su medio hermano Eduardo al autoexiliarse en Estados Unidos en 2025.

¿Revancha suprema?

Decenas de pedidos para destituir a Alexandre de Moraes, el juez que condujo el proceso contra Bolsonaro, esperan trámite en el Senado.

Hasta ahora los ha frenado la presidencia de la cámara alta, en manos del "centrão", un bloque conservador informal. Pero el nuevo Senado elegirá a su jefe en febrero.

Destituir a un juez requiere 54 de los 81 votos de los senadores.

Flávio Bolsonaro defiende un "impeachment" o juicio político para Moraes.

"Es un poder que nunca se ha utilizado, pero diversos senadores, especialmente de la derecha, han señalado que forma parte de su plataforma política", dijo a la AFP Alvaro Jorge, profesor de derecho de la Fundación Getulio Vargas.

El Senado también aprueba o rechaza a los nominados del presidente a la corte suprema.

Quien gane las presidenciales podrá postular a cuatro de sus 11 integrantes.

En la Cámara de Diputados se disputan los 513 asientos.

Cerca del 80% de los diputados busca la reelección en el hemiciclo, donde hoy el bolsonarismo tiene la mayor bancada, sin ser mayoría.

¿Sao Paulo de nuevo a la derecha?

El domingo también se celebra la primera vuelta de las elecciones para gobernador en los 26 estados y el Distrito Federal.

En Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país, con 44 millones de habitantes, el gobernador Tarcísio de Freitas es favorito para vencer por segunda vez consecutiva a Fernando Haddad, exministro de Lula.

Cercano a la familia Bolsonaro y considerado un futuro presidenciable, Freitas apunta a ganar en primera vuelta y reforzar la campaña de Flávio Bolsonaro en un balotaje ante Lula.

En el estado de Rio de Janeiro, cuna y bastión del bolsonarismo, las encuestas anticipan un giro hacia la centroizquierda.

El carismático exalcalde de la capital Eduardo Paes es favorito a la gobernación con el apoyo de Lula.

El cargo estaba en manos del bolsonarista Claudio Castro, pero renunció este año en vísperas de ser inhabilitado por la justicia electoral por abuso de poder.

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