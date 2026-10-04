domingo 4  de  octubre 2026
ELECCIONES

Lula y Flávio Bolsonaro van a segunda vuelta por la Presidencia de Brasil

Flávio Bolsonaro encabeza los resultados con un 47,45 %, mientras Lula se sitúa en segundo lugar con el 44,66 %

Captura tomada del sitio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil de los primeros resultados oficiales donde el senador Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas este domingo con un 49,17 % de los votos, por delante del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Captura tomada del sitio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil de los primeros resultados oficiales donde el senador Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas este domingo con un 49,17 % de los votos, por delante del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

EFE/ TSE
Por ANA ALVAREZ

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el próximo 25 de octubre, después de imponerse como los candidatos más votados en la jornada electoral de este domingo.

Con el 96,60 % de los votos contabilizados, Flávio Bolsonaro encabeza los resultados con un 47,45 %, mientras Lula se sitúa en segundo lugar con el 44,66 %, según las cifras oficiales divulgadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE). Los otros diez candidatos que participaron en la contienda quedaron sin posibilidades de avanzar al balotaje.

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FUENTE: EFE

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