Policía de Brasil abate a hombre que tomó como rehenes a 13 niños en un jardín infantil

BRASILIA.- La Policía brasileña rescató este viernes a 13 niños retenidos en un jardín de infantes de Curitiba y abatió al hombre armado con un cuchillo que los mantenía como rehenes y amenazaba con incendiar el establecimiento, informaron las autoridades de ese país.
«Logramos neutralizar a esa persona y rescatar a los 13 niños, que fueron trasladados a los servicios médicos y de bomberos para recibir atención», afirmó Alexandre Lopes Dias, comandante de las fuerzas especiales de la Policía Militar de Paraná, durante una conferencia de prensa.
El agresor irrumpió en el centro educativo durante la tarde, roció con combustible una de las aulas y se atrincheró en su interior con los menores. Los demás alumnos y el personal docente fueron evacuados sin que se reportaran heridos.
Rescate
Las fuerzas especiales acordonaron el perímetro e intentaron negociar con el hombre durante más de dos horas. Sin embargo, el operativo concluyó alrededor de las 18:20, hora local, cuando los agentes abatieron al sospechoso.
Los 13 niños fueron rescatados y trasladados para recibir atención médica. Además, las autoridades locales coordinaron asistencia psicológica para los menores, sus familias y los trabajadores del establecimiento.
La Policía abrió una investigación para establecer las circunstancias del ataque, esclarecer sus motivos y determinar si el hombre tenía alguna relación con el jardín de infantes.
FUENTE: Con información de AFP/EUROPA PRESS