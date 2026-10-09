viernes 9  de  octubre 2026
SUCESOS

Policía de Brasil abate a hombre que tomó como rehenes a 13 niños en un jardín infantil

El hombre se atrincheró en un aula con los menores y amenazó con prender fuego al lugar. Las autoridades investigan los motivos del ataque

Agentes de la policía civil de Ceará revisan los cuerpos de dos adolescentes muertos en un tiroteo dentro del estacionamiento de una escuela pública en Sobral, estado de Ceará, Brasil, el 25 de septiembre de 2025.

Agentes de la policía civil de Ceará revisan los cuerpos de dos adolescentes muertos en un tiroteo dentro del estacionamiento de una escuela pública en Sobral, estado de Ceará, Brasil, el 25 de septiembre de 2025.

AFP
Un residente local pasa junto a un coche incendiado utilizado como barricada por los delincuentes en la Operación Contención en la favela Vila Cruzeiro, en el complejo de Penha, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025.

Un residente local pasa junto a un coche incendiado utilizado como barricada por los delincuentes en la Operación Contención en la favela Vila Cruzeiro, en el complejo de Penha, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025.

AFP
Por María Graterol

BRASILIA.- La Policía brasileña rescató este viernes a 13 niños retenidos en un jardín de infantes de Curitiba y abatió al hombre armado con un cuchillo que los mantenía como rehenes y amenazaba con incendiar el establecimiento, informaron las autoridades de ese país.

«Logramos neutralizar a esa persona y rescatar a los 13 niños, que fueron trasladados a los servicios médicos y de bomberos para recibir atención», afirmó Alexandre Lopes Dias, comandante de las fuerzas especiales de la Policía Militar de Paraná, durante una conferencia de prensa.

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El agresor irrumpió en el centro educativo durante la tarde, roció con combustible una de las aulas y se atrincheró en su interior con los menores. Los demás alumnos y el personal docente fueron evacuados sin que se reportaran heridos.

Rescate

Las fuerzas especiales acordonaron el perímetro e intentaron negociar con el hombre durante más de dos horas. Sin embargo, el operativo concluyó alrededor de las 18:20, hora local, cuando los agentes abatieron al sospechoso.

Los 13 niños fueron rescatados y trasladados para recibir atención médica. Además, las autoridades locales coordinaron asistencia psicológica para los menores, sus familias y los trabajadores del establecimiento.

La Policía abrió una investigación para establecer las circunstancias del ataque, esclarecer sus motivos y determinar si el hombre tenía alguna relación con el jardín de infantes.

FUENTE: Con información de AFP/EUROPA PRESS

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