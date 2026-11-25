El español Pep Guardiola, ex director técnico del Manchester City, reacciona durante un juego de la Liga de Campeones, el 5 de noviembre de 2024.

SAO PAULO.- Josep Guardiola consideró que Carlo Ancelotti necesita "tiempo" como entrenador de la selección de Brasil , durante una entrevista con el exfutbolista Romário divulgada este martes en el canal en Youtube del veterano goleador.

Guardiola conversó con Romário la semana pasada, durante una visita a Brasil en la que estuvo en las instalaciones del Bahía, club brasileño del City Group , trasnacional de equipos de fútbol que tiene como gran bandera al Manchester City inglés.

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"Se necesita tiempo. No es llegar aquí Carlo, Pep, Jürgen (Klopp) o José (Mourinho) y hacer 'clac, clac, clac' y la selección pentacampeona es otra vez campeona del mundo", dijo el técnico catalán ante una pregunta del exdelantero sobre Ancelotti.

El técnico italiano, de 67 años y con contrato renovado hasta 2030, enfrenta fuertes críticas.

El seleccionador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, observa a sus jugadores durante un entrenamiento en Teresópolis, Río de Janeiro, Brasil, el 8 de septiembre de 2025. Mauro PIMENTEL / AFP

La Canarinha fracasó en el Mundial de Norteamérica 2026, eliminada en octavos de final por Noruega, y después ha estado titubeante en partidos amistosos.

"La única pregunta que se tiene que hacer el presidente (de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Xaud) es: ¿creemos en lo que hacemos? ¡Adelante! Y dar tiempo", comentó Guardiola.

El gigante sudamericano ganó el último de sus cinco campeonatos mundiales en Corea del Sur/Japón 2002.

"Me he enfrentado muchas veces (con Ancelotti), me ha ganado" y "no voy a dudar de su capacidad", expresó Guardiola, libre tras un largo ciclo como técnico del Manchester City (2016-2026).

"Es muy intuitivo, muy inteligente en la toma de decisiones tácticas", pero "él sabe, como yo, que si no ganas, no duras", agregó el también exentrenador del FC Barcelona y el Bayern Múnich.

Este mes, en amistosos, Brasil perdió 3-2 con Japón y goleó 7-0 a Singapur.

Esperan grandes dividendos del Mundial femenino

El gobierno brasileño estima que el Mundial femenino de 2027 representará para el país una actividad económica de unos 1.500 millones de dólares, informó este martes la encargada diplomática del evento.

El mayor certamen del fútbol femenino se celebrará del 24 de junio al 25 de julio en ocho ciudades brasileñas.

Un estudio encargado por el Ejecutivo "señala un movimiento económico durante el evento del orden de 8.800 millones" de reales, dijo en una conferencia de prensa la secretaria extraordinaria para la Copa del Mundo Femenina, Juliana Agatte.

El cálculo contempla efectos directos e indirectos en sectores como hotelería, alimentación, transporte y servicios.

"La mitad corresponde a inversiones de la FIFA", detalló Agatte.

El gobierno espera, además, la creación de 73.000 puestos de trabajo por el Mundial.

El estudio, elaborado por la Fundación Getulio Vargas, estima también que unos dos millones de turistas viajarán a Brasil durante la competición.

Esas cifras "nos dejaron bastante entusiasmados", agregó Agatte.

FUENTE: AFP