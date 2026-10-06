Claudia Sheinbaum eleva el tono contra la derecha en medio del revés de la izquierda en Brasil

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó duras críticas contra los sectores conservadores al ser consultada sobre el aparente fortalecimiento de estos movimientos políticos en América Latina, un fenómeno que ha cobrado relevancia tras recientes procesos electorales en la región.

Durante su conferencia matutina, la mandataria evitó pronunciarse directamente sobre los resultados políticos en países como Brasil, Bolivia o Argentina, pero aprovechó la pregunta para fijar posición sobre la ideología de izquierda. «No puedo opinar sobre Brasil, ni Bolivia, ni Argentina, sí puedo opinar sobre México», respondió.

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"No defiende al pueblo"

Sheinbaum sostuvo que los sectores conservadores representan intereses opuestos a los de las mayorías y rechazó la narrativa que atribuye la pobreza únicamente a la responsabilidad individual.

«La derecha es un movimiento político, una ideología, que está contra el pueblo, no defiende al pueblo», en opinión de la gobernante izquierdista.

Según la mandataria, estos sectores «defienden intereses económicos» y favorecen estructuras de privilegio por encima de las políticas dirigidas a reducir las desigualdades sociales.

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Acusa racismo y clasismo

La presidenta elevó el tono de sus señalamientos al vincular a estos movimientos con supuestas «prácticas discriminatorias».

«Defiende la supremacía de unos sobre otros, defiende el racismo, defiende el clasismo», declaró durante la rueda de prensa, en una de sus críticas más directas contra las corrientes conservadoras de la región.

Asimismo, cuestionó la visión económica que, a su juicio, caracteriza a ese sector político. «Todo lo plantea como si el problema de la pobreza fuera la falta de esfuerzo individual, y no un modelo que abandonó al pueblo a una situación de pobreza y desigualdad», sostuvo.

"Está en contra de la democracia"

La mandataria también acusó a estas corrientes políticas de promover conductas incompatibles con los principios democráticos.

"Es una ideología que fomenta la violencia, el autoritarismo, que está en contra de la democracia", afirmó, acciones que imponen las dictaduras de izquierda aliadas de Sheinbaum, como Cuba, la dictadura más longeva de América Latina, con casi siete décadas en el poder, mantiene sometidos y empobrecidos a los cubanos.

Las declaraciones ocurren en momentos en que distintos países de América Latina experimentan una reconfiguración de sus escenarios políticos, con un renovado protagonismo de líderes y movimientos conservadores, una tendencia que ha intensificado el debate ideológico en la región.

FUENTE: Con información de Vanguardia/Redes Sociales