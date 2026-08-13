jueves 13  de  agosto 2026
Política

Piden elecciones y libertad de presos políticos tras la primera ronda de diálogo en Venezuela

La ONG Acceso a la Justicia lamentó que el tema de los presos políticos haya quedado fuera de la negociación y valoró el acuerdo para renovar el Supremo

&nbsp;Familiares de presos políticos en Venezuela exigen amnistía en una protesta frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026

 Familiares de presos políticos en Venezuela exigen amnistía en una protesta frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Facciones de la oposición venezolana y una ONG pidieron este jueves que el diálogo entre un grupo de opositores y el chavismo incluya el tema electoral, la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV), propuestas que no figuran entre los acuerdos de este primer ciclo de conversaciones, que finalizó el miércoles.

El grupo Unión y Cambio, que no tiene representación en el diálogo, exigió que el tema electoral sea "el primer punto de discusión" en las próximas conversaciones entre el chavismo y la oposición, que acordaron la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de activos de Venezuela en el exterior.

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En este sentido, el diputado Tomás Guanipa dijo que la coalición considera "muy importante" que se aborde el tema electoral cuanto antes y que haya un acuerdo para cambiar de forma "radical" el Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente controlado por rectores afines al chavismo, para luego avanzar hacia un cronograma de comicios presidenciales.

En este diálogo no participan los líderes María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia, quienes encabezan la mayor coalición opositora de Venezuela, pero algunos de los partidos que integran el bloque, como Voluntad Popular y Primero Justicia, respaldan las conversaciones que iniciaron el 1 de agosto bajo el auspicio de Estados Unidos.

Presos políticos ignorados

La ONG Acceso a la Justicia lamentó que el tema de los presos políticos haya quedado fuera de la mesa de negociación y valoró el acuerdo de renovar todo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"Lamentamos que en las negociaciones que se han llevado a cabo recientemente no se haya incluido lo de los presos políticos, porque no vemos ninguna justificación", declaró el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels.

Sin embargo, la dirigente Dinorah Figuera, quien lidera la delegación de la oposición en el diálogo con el chavismo, se comprometió este jueves a trabajar para lograr más liberaciones de presos políticos en los "próximos días".

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 382 presos políticos, luego de cientos de liberaciones que se dieron este año en medio de un proceso de excarcelaciones ordenadas por el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y la aprobación de una ley de amnistía en febrero que, en su mayoría, favoreció a personas con libertad restringida.

Autonomía del Banco Central

El chavismo y un grupo de oposición integrado por exdiputados cerraron el miércoles el primer ciclo de diálogo con dos acuerdos enfocados en la renovación completa del TSJ y la recuperación del oro venezolano en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 6.301 fallecidos y cerca de 18.000 personas sin vivienda.

En 2023, el Gobierno chavista aseguró que Venezuela tiene 31 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra, equivalentes a unos 1.950 millones de dólares, debido a cuestionamientos de la Justicia británica sobre la legitimidad del presidente depuesto Nicolás Maduro, quien enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.

Pese al reciente alivio de sanciones por parte de la Casa Blanca, persisten restricciones estructurales y continúan congelados o bajo control fondos y bienes del Estado venezolano en el exterior, como las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra o activos de Citgo, filial de la estatal petrolera PDVSA en EEUU.

El partido opositor Movimiento por Venezuela (MPV), que tampoco tiene representación en el diálogo, propuso restablecer la autonomía del Banco Central a través de estas conversaciones entre el oficialismo y la oposición.

En una carta dirigida a Dinorah Figuera, el secretario general nacional del MPV, Simón Calzadilla, pidió que se plantee en el proceso de negociación el restablecimiento de la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV) con la designación de "profesionales capaces, no vinculados a partidos ni al Gobierno".

También propuso que se nombre un ministro de Finanzas "capaz, no vinculado con el pasado administrativo del Gobierno y partidos políticos, que pueda abordar y diseñar, en coordinación con el BCV, una política fiscal equilibrada y restablecer un sistema cambiario simple".

FUENTE: Con información de EFE

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